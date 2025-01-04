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3.5 yaşındaki Efe ip dolanmış halde ölü bulunmuştu! Gerçek tüyler ürpertti: 'Öyle bir an aklıma geldi...'
3.5 yaşındaki Efe ip dolanmış halde ölü bulunmuştu! Gerçek tüyler ürpertti: 'Öyle bir an aklıma geldi...'
Zonguldak'ta evinde eşofman ipi ile boğulmuş halde bulunan 3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa soruşturmasında, 23 yaşındaki anne Cansever Kalfa oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" diyen Kalfa, adliyeye sevk edildi.
Giriş Tarihi: 04.01.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:22