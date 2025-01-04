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3.5 yaşındaki Efe ip dolanmış halde ölü bulunmuştu! Gerçek tüyler ürpertti: 'Öyle bir an aklıma geldi...'

Zonguldak'ta evinde eşofman ipi ile boğulmuş halde bulunan 3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa soruşturmasında, 23 yaşındaki anne Cansever Kalfa oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" diyen Kalfa, adliyeye sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2025 14:22 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:22
3.5 yaşındaki Efe ip dolanmış halde ölü bulunmuştu! Gerçek tüyler ürpertti: ’Öyle bir an aklıma geldi...’

Olay, dün Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki 3 katlı bir evin en alt katında meydana geldi. Çöp atmak için dışarı çıkıp, eve dönen Cansever Kalfa, oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz bulduğunu söyleyerek, komşularından yardım istedi.

3.5 yaşındaki Efe ip dolanmış halde ölü bulunmuştu! Gerçek tüyler ürpertti: ’Öyle bir an aklıma geldi...’

Çığlıkları duyup, gelen üst komşu çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla keserken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

3.5 yaşındaki Efe ip dolanmış halde ölü bulunmuştu! Gerçek tüyler ürpertti: ’Öyle bir an aklıma geldi...’

Kalfa'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cansever Kalfa ile eşi M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

3.5 yaşındaki Efe ip dolanmış halde ölü bulunmuştu! Gerçek tüyler ürpertti: ’Öyle bir an aklıma geldi...’

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Cansever Kalfa, Cinayet Büro Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

3.5 yaşındaki Efe ip dolanmış halde ölü bulunmuştu! Gerçek tüyler ürpertti: ’Öyle bir an aklıma geldi...’

Eşi M.K.'nin başkası ile ilişki yaşadığını iddia edip, bu durumu kabullenemediğini söyleyen Kalfa, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" dedi.

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