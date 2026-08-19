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35 Yıllık Memuriyeti Bıraktı, Memleketine Döndü: Zeytinyağına Rakip Olan O Bitkiyi Ekti!

Türkiye'de tarımsal üretimde alternatif ürün çeşitliliği her geçen gün artarken, Kayseri'den gelen bir girişimcilik hikayesi hem yerel ekonomiye hem de sağlıklı yaşam trendlerine ışık tutuyor. Tam 35 yıl boyunca kamuda aralıksız görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Mustafa Nezihi Kolukısa, şehir hayatının karmaşasından uzaklaşıp doğup büyüdüğü topraklara, Kayseri'nin Sarız ilçesine geri döndü. İşte tarlasını her geçen yıl daha da büyüten emektar memurun göz dolduran başarısı...

Giriş Tarihi: 19.08.2026 23:50 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 23:56
35 Yıllık Memuriyeti Bıraktı, Memleketine Döndü: Zeytinyağına Rakip Olan O Bitkiyi Ekti!

Kayseri'nin Sarız ilçesinde 35 yıllık kamu hizmetinin ardından emekliye ayrılan Mustafa Nezihi Kolukısa, memleketine dönerek arkadaş tavsiyesiyle başladığı aspir üretimiyle bölge tarımına yeni bir soluk getirdi. İlk olarak 100 dönüm arazide başladığı ekim alanını 260 dönüme çıkaran Kolukısa, gelecek yıl bunu arttırmayı hedefliyor.

35 Yıllık Memuriyeti Bıraktı, Memleketine Döndü: Zeytinyağına Rakip Olan O Bitkiyi Ekti!

AKADEMİSYEN TAVSİYESİYLE BAŞLADI

Emeklilik kararının ardından memleketi Sarız'a yerleşen Mustafa Nezihi Kolukısa, aspir üretimine başlama sürecini bir üniversite hocasıyla yaptığı sohbetin şekillendirdiğini belirtti. Aspir yağının insan sağlığı üzerindeki mucizevi etkilerini öğrendikten sonra bu işe adım atmaya karar verdiğini ifade eden Kolukısa, hikayesini şu sözlerle aktardı:

35 Yıllık Memuriyeti Bıraktı, Memleketine Döndü: Zeytinyağına Rakip Olan O Bitkiyi Ekti!

JAPONLARIN SAĞLIK SIRRINI KAYSERİ'YE TAŞIDI

"Kamuda 35 yıl boyunca aralıksız çalıştım. Emekli olduktan sonra memleketim olan Kayseri'nin Sarız ilçesine geldim. Arkadaşlarımızın önerisi ve teşvikiyle aspir ekimine başladım. Bu yıl toprakla buluşmamızın dördüncü senesi. Aspiri ilk defa üniversitede görev yapan değerli bir hocamızdan duymuştum. Bize aspir yağının faydalarını ve insan vücuduna katkılarını uzun uzun anlattı. Özellikle Japonların bu yağı günlük beslenmelerinde çok sık kullanmalarından dolayı vücut sağlıklarının iyileştiğini, kalp ve damar hastalıklarının belirgin şekilde azaldığını öğrendim. Bu yağın aynı zamanda destekleyici harika bir vitamin kaynağı olduğunu anlayınca, emeklilik günlerimi bu değerli ürünü üretmeye adamaya karar verdim."

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35 Yıllık Memuriyeti Bıraktı, Memleketine Döndü: Zeytinyağına Rakip Olan O Bitkiyi Ekti!

ZEYTİNYAĞI, AVOKADO VE CEVİZLE AYNI DEĞERLERE SAHİP!

Sarız toprağında ve ikliminde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıkları sürece üretim kapasitesini sürekli artıracaklarını belirten Kolukısa, ektiği ürünün sıradan bir bitki olmadığını, besin değerleri bakımından tam bir şifa deposu olduğunu vurguladı.

35 Yıllık Memuriyeti Bıraktı, Memleketine Döndü: Zeytinyağına Rakip Olan O Bitkiyi Ekti!
  • Zengin Yağ Asitleri: Yüksek oleik aspir yağı; tıpkı sızma zeytinyağında, avokadoda, fındıkta, bademde ve cevizde bulunan faydalı yağ asitlerine ve yüksek besin değerlerine sahiptir.
  • Kalp ve Damar Dostu: Uzmanlar tarafından kalp ve damar sağlığını koruyucu etkileri olduğu sıkça vurgulanmaktadır.
  • Ağır İklim Koşullarına Dayanıklı: Bölgenin toprak yapısına ve iklimine tam uyum sağlayan bu ürün, verimliliğiyle de üreticisinin yüzünü güldürmektedir.
35 Yıllık Memuriyeti Bıraktı, Memleketine Döndü: Zeytinyağına Rakip Olan O Bitkiyi Ekti!

HEDEF 500 DÖNÜM!

Tarımsal üretimde basamakları hızla tırmanan Kolukısa, ilk yıl 100 dönümle başladığı serüveninde alanını önce 200 dönüme, bu yıl ise 260 dönüme çıkardı. Gelecek yıl için hedefini 500 dönüm olarak belirleyen girişimci üretici, bu hamlesiyle sadece kendi tarlasını büyütmeyi değil, ilçedeki gençlere ilham olmayı amaçlıyor.

35 Yıllık Memuriyeti Bıraktı, Memleketine Döndü: Zeytinyağına Rakip Olan O Bitkiyi Ekti!

KAYSERİ ASPİR ÜRETİMİNDE TÜRKİYE ZİRVESİNDE!

İlçedeki genç nüfusun iş imkansızlıkları nedeniyle büyükşehirlere göç etmesinden üzüntü duyduğunu belirten Kolukısa, kuracağı üretim ağıyla gençlerin önünü açmayı hedeflediğini söyledi:

"Bir hevesle ve büyük bir heyecanla başladığımız bu işte Sarız'da aspir ekimini her geçen gün yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah ilçemizde çok daha büyük başarılara imza atacağız. Şu an aspir üretiminde Türkiye genelinde Kayseri birinci sırada yer alıyor. Bizim en büyük hedefimiz ise Kayseri ili içerisinde ilçe olarak Sarız'ı birinciliğe taşımaktır."

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör