35 Yıllık Memuriyeti Bıraktı, Memleketine Döndü: Zeytinyağına Rakip Olan O Bitkiyi Ekti!

JAPONLARIN SAĞLIK SIRRINI KAYSERİ'YE TAŞIDI

"Kamuda 35 yıl boyunca aralıksız çalıştım. Emekli olduktan sonra memleketim olan Kayseri'nin Sarız ilçesine geldim. Arkadaşlarımızın önerisi ve teşvikiyle aspir ekimine başladım. Bu yıl toprakla buluşmamızın dördüncü senesi. Aspiri ilk defa üniversitede görev yapan değerli bir hocamızdan duymuştum. Bize aspir yağının faydalarını ve insan vücuduna katkılarını uzun uzun anlattı. Özellikle Japonların bu yağı günlük beslenmelerinde çok sık kullanmalarından dolayı vücut sağlıklarının iyileştiğini, kalp ve damar hastalıklarının belirgin şekilde azaldığını öğrendim. Bu yağın aynı zamanda destekleyici harika bir vitamin kaynağı olduğunu anlayınca, emeklilik günlerimi bu değerli ürünü üretmeye adamaya karar verdim."