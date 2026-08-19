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35 Yıllık Memuriyeti Bıraktı, Memleketine Döndü: Zeytinyağına Rakip Olan O Bitkiyi Ekti!
35 Yıllık Memuriyeti Bıraktı, Memleketine Döndü: Zeytinyağına Rakip Olan O Bitkiyi Ekti!
Türkiye'de tarımsal üretimde alternatif ürün çeşitliliği her geçen gün artarken, Kayseri'den gelen bir girişimcilik hikayesi hem yerel ekonomiye hem de sağlıklı yaşam trendlerine ışık tutuyor. Tam 35 yıl boyunca kamuda aralıksız görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Mustafa Nezihi Kolukısa, şehir hayatının karmaşasından uzaklaşıp doğup büyüdüğü topraklara, Kayseri'nin Sarız ilçesine geri döndü. İşte tarlasını her geçen yıl daha da büyüten emektar memurun göz dolduran başarısı...
Giriş Tarihi: 19.08.2026 23:50
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 23:56