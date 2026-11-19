KATI DİYETLER YAPMADI

Sarah, sert ve sürdürülemez diyetler yerine makro besin takibini tercih etti. Bu yaklaşımın kendisi için daha uygulanabilir olduğunu belirten Sarah, "Kısıtlayıcı değil, bu yüzden bana iyi geliyor. Aslında her yiyecek beslenme düzenine dahil edilebilir, önemli olan doğru dengeyi kurmak" sözleriyle süreci özetliyor.