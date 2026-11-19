36 yaşındaki Sarah Lessner için değişim, aynanın karşısında geçirdiği sıradan bir sabah başladı. Yıllardır mücadele ettiği fazla kiloların yaşam kalitesini giderek düşürdüğünü fark eden Lessner, fiziksel zorlukların yanı sıra duygusal açıdan da yıprandığını hissediyordu. Sağlığını tehdit eden işaretleri uzun süre görmezden gelen Sarah, sonunda hayatını değiştirmek için harekete geçmeye karar verdi. Kendisine sorduğu tek bir soru ise büyük dönüşümün ilk adımı oldu: "Değişmek için daha neyi bekliyorum?"