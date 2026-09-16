4 bin yıldır uykudaydı! Kapıyı açanlar gözlerine inanamadı: "Zamanda donmuş gibi..."

Keşfe ilişkin aktarılan bilgilere göre, bazı kabartmalar kırmızı, sarı ve kahverengi tonlarını binlerce yıl boyunca korudu. Uzmanlar, bu sahnelerin yalnızca gündelik yaşamı anlatmadığını; ölümden sonraki hayatta bolluk ve devamlılık inancını da simgelediğini belirtiyor.