4 bin yıldır uykudaydı! Kapıyı açanlar gözlerine inanamadı: "Zamanda donmuş gibi..."
Mısır'da 4 bin 400 yıldır sessizliğini koruyan bir mezarın kapıları aralandığında arkeologlar gözlerine inanamadı. Duvarlardaki renkli hayvan kabartmaları, tarım sahneleri ve sunu törenleri binlerce yıla rağmen olağanüstü biçimde korunmuştu. Ancak mezarın içindeki en büyük sürpriz, aynı aileye ait iki ayrı cenaze şapeliydi. Neden mi? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 16.09.2026 15:32
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 15:33