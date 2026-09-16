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4 bin yıldır uykudaydı! Kapıyı açanlar gözlerine inanamadı: "Zamanda donmuş gibi..."

Mısır'da 4 bin 400 yıldır sessizliğini koruyan bir mezarın kapıları aralandığında arkeologlar gözlerine inanamadı. Duvarlardaki renkli hayvan kabartmaları, tarım sahneleri ve sunu törenleri binlerce yıla rağmen olağanüstü biçimde korunmuştu. Ancak mezarın içindeki en büyük sürpriz, aynı aileye ait iki ayrı cenaze şapeliydi. Neden mi? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 16.09.2026 15:32 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 15:33
4 bin yıldır uykudaydı! Kapıyı açanlar gözlerine inanamadı: Zamanda donmuş gibi...

İspanyol ve Mısırlı arkeologlardan oluşan ekip, dikkat çekici keşfi Sakkara'daki Mariette Nekropolü'nde gerçekleştirdi. Eski Krallık döneminin sonlarına, Beşinci Hanedan Firavunu Djedkare Isesi'nin hükümdarlığına tarihlenen mezarın yaklaşık 4 bin 400 yıllık olduğu belirlendi.

4 bin yıldır uykudaydı! Kapıyı açanlar gözlerine inanamadı: Zamanda donmuş gibi...

4 BİN 400 YILLIK MISIR MEZARI KİME AİT?

Mezardaki yazıtlar, yapının Younmin adlı üst düzey bir devlet görevlisiyle babası Ity için hazırlandığını gösterdi. Younmin'in hâkim, saray yöneticisi ve halktan gelen dilekçe ile şikâyetleri inceleyen başkâtip gibi önemli görevlerde bulunduğu düşünülüyor.

4 bin yıldır uykudaydı! Kapıyı açanlar gözlerine inanamadı: Zamanda donmuş gibi...

Babası Ity'nin ise tarım arazilerinin yönetimi ve cenaze sunularının teminiyle bağlantılı idari görevler yürüttüğü belirtildi.

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4 bin yıldır uykudaydı! Kapıyı açanlar gözlerine inanamadı: Zamanda donmuş gibi...

Aynı mezarda baba ve oğula ait şapellerin bulunması, Eski Mısır'daki seçkin ailelerin devlet yönetimindeki konumlarının kuşaktan kuşağa aktarılabildiğine işaret ediyor.

4 bin yıldır uykudaydı! Kapıyı açanlar gözlerine inanamadı: Zamanda donmuş gibi...

DUVARLARDAKİ ORİJİNAL RENKLER KORUNDU

Keşfin en dikkat çekici yönünü, duvar kabartmalarındaki özgün renklerin hâlâ görülebilmesi oluşturdu. Mezarın duvarlarında tarımsal faaliyetler, sunu taşıyan insanların oluşturduğu tören alayları ve eşeklerin de aralarında bulunduğu çeşitli hayvanlar tasvir ediliyor.

4 bin yıldır uykudaydı! Kapıyı açanlar gözlerine inanamadı: Zamanda donmuş gibi...

Keşfe ilişkin aktarılan bilgilere göre, bazı kabartmalar kırmızı, sarı ve kahverengi tonlarını binlerce yıl boyunca korudu. Uzmanlar, bu sahnelerin yalnızca gündelik yaşamı anlatmadığını; ölümden sonraki hayatta bolluk ve devamlılık inancını da simgelediğini belirtiyor.

4 bin yıldır uykudaydı! Kapıyı açanlar gözlerine inanamadı: Zamanda donmuş gibi...

İKİ CENAZE ŞAPELİ VE SAHTE KAPI BULUNDU

Orta büyüklükte bir platform üzerine kurulan mezarda Younmin ve Ity için iki ayrı cenaze şapeli yer alıyor. Ity'ye ait bölümde sunu sahnelerinin yanı sıra, yaşayanlarla ölüler dünyası arasında sembolik geçiş sağladığına inanılan bir "sahte kapı" da tespit edildi.

4 bin yıldır uykudaydı! Kapıyı açanlar gözlerine inanamadı: Zamanda donmuş gibi...

Bu alanların, aile üyelerinin ölen yakınları adına yiyecek ve içecek sunduğu törenlerde kullanıldığı değerlendiriliyor. Yazıtlar, unvanlar ve mimari düzen birlikte incelendiğinde mezar, dönemin aile bağları ve cenaze gelenekleri hakkında önemli bilgiler sunuyor.

4 bin yıldır uykudaydı! Kapıyı açanlar gözlerine inanamadı: Zamanda donmuş gibi...

SAKKARA KEŞFİ NEDEN ÖNEMLİ?

Sakkara'daki 4 bin 400 yıllık mezar; Eski Mısır'ın sanat tekniklerini, devlet teşkilatını ve seçkin sınıfın yaşamını aynı yapıda buluşturuyor.

4 bin yıldır uykudaydı! Kapıyı açanlar gözlerine inanamadı: Zamanda donmuş gibi...

Arkeologlar şimdi renkli kabartmaları, yazıtları ve mezarın mimarisini ayrıntılı biçimde inceleyerek Beşinci Hanedan'ın son dönemine ilişkin yeni bilgilere ulaşmayı hedefliyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör