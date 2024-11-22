4 gün süren aramalar sonuç verdi! Belaruslu dağcılardan sevindiren haber: İki kayanın arasında 4 gün

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ

Ekipler tarafından kurtarılarak Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Belaruslu kardeşlerden Mariao İvankova, Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ile görüntülü görüştü. İvankova görüşmesinde kurtarıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek;" Dağa tırmanırken yolumuzu kaybettik. Sonra kar yağışı başladı. Yukarıdayken çok korktuk. Ekipler bizi bulduğunda adeta yeniden hayata döndük. Türk arama kurtarma ekipleri bizi bularak büyük bir iş başardılar. Onların yardımı çok büyüktü. Aşağı indiğimizde çok insan gördük. Hepsi bize sevgiyle baktı" diye konuştu. Valentino İvankov ise"Kar yağışı nedeniyle hareket edemedik. Çadırımızı kurup yağışın dinmesini bekledik. Ekipler gelip bizi kurtardı. Beklide onlar olmasaydı şuan yaşamıyor olabilirdik. Türkiye'ye teşekkür ederiz" dediler.