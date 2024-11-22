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4 gün süren aramalar sonuç verdi! Belaruslu dağcılardan sevindiren haber: İki kayanın arasında 4 gün
4 gün süren aramalar sonuç verdi! Belaruslu dağcılardan sevindiren haber: İki kayanın arasında 4 gün
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıkan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşler Valentina ve Mariao İvankova için Kayseri ve Niğde'de iki koldan arama kurtarma operasyonu başlatıldı. TSK'nın da iki helikopter ve komandolarla destek verdiği arama çalışmaları sonuç verdi. İki kız kardeş, dağın 3 bin 400 metre rakımlı bölgesinde bulundu. Yanlarına aldıkları kamp çadırı sayesinde hayatta kalan Belaruslu dağcılar hastanede tedavi altına alındı. Kurtarma ekiplerine sarılarak teşekkür eden Valentina ve Mariao kardeşler; "Yukarıdayken çok korktuk. Ekipler bizi bulunca adeta hayata döndük" dediler.
Giriş Tarihi: 22.11.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:52