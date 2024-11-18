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4 yaşında oyun alanında düşüp duyma yetisini kaybetmişti: 7 yıl sonra mucize gerçekleşti!

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan Aydın çiftinin dünyası, 4 yaşındaki oğulları Erdem ile gittikleri alışveriş merkezinde adeta karardı. Anne Demet Aydın, oğlunun eğlenebilmesi için onu AVM içerisindeki oyun alanına bıraktı. Ancak minik Erdem oyun alanının 2. Katından sert zemine düştü. Aradan geçen 7 yıla rağmen Erdem'in sağlığına kavuşabilmesi için mücadele eden aile son çare olarak atlas terapiyi denemeye karar verdi. Fizyoterapist Eren Mehmet Bozoğlu ile yolları kesişen aile 'mucize 'olarak nitelendirdikleri bir şekilde terapi sonrası Eren'in duymaya başladığını ifade etti.

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Giriş Tarihi: 18.11.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:46
4 yaşında oyun alanında düşüp duyma yetisini kaybetmişti: 7 yıl sonra mucize gerçekleşti!

Daha 4 yaşlarındayken başına gelen feci olaydan bugüne kadar yeniden duyabileceği günün hayalini kuran 11 yaşındaki Erdem Aydın yaşadığı sessiz ve bir o kadar da zorlu geçen süreci SABAH'a anlattı. Aydın, "Küçük olduğum için düştüğüm zamanı hatırlamıyorum ancak sol kulağına yaklaşıp konuştuklarında hiçbir şey duymuyordum. Ailem fark edene kadar ben bunun sorun olduğunu anlamamıştım.

4 yaşında oyun alanında düşüp duyma yetisini kaybetmişti: 7 yıl sonra mucize gerçekleşti!

Herkes benim kadar duyuyor sanıyordum. Doktora gittiğimiz zaman gerçeği öğrendik ve tedavi arayışına başladık. Pek çok uzaman gittik, çeşitli tedaviler denendi ama hiçbiri işe yaramadı. Umudumu kaybetmedim. Fakat atlas terapi ile ilk seans sonrası bana bir telefon uzattılar ve o an babamın beni Fenerbahçe maçına götüreceğini duydum. Dünyalar benim oldu. 7 yıl boyunca normal çocuklar gibi duyabilmeyi hayal etmiştim. O sessizlik son buldu. Artık okulda da en ön sırada oturmak zorunda değilim." dedi.

4 yaşında oyun alanında düşüp duyma yetisini kaybetmişti: 7 yıl sonra mucize gerçekleşti!

"VİCDAN AZABI HİSSETTİM"

Oğlunun başına gelenlerden ötürü uzun yıllar kendini suçlayan anne Demet Aydın, "Oğlumu oyun alanına bıraktıktan sonra yaşadığı düşme ve beraberindeki işitme kaybı beni çok etkiledi. Keşke onu hiç bırakmasaydım dedim. Vicdan azabı hissettim. Olaydan bir süre sonra evde kulaktan kulağa oyunu oynarken Eren'in 'sol kulağıma söyleme oradan duymuyorum' demesi üzerine hastaneye gittik ve işitme kaybı yaşadığını öğrendik. Önce ameliyat ortamında kortizon yüklemesi oldu, daha sonra beraber oksijen tüplerinin içerisine girdik ama hiçbir açılma olmadı. Eren yüksek sesli ortamlara girdiğinde ağrısı oluyordu, durmak istemiyordu. Onun için sosyalleşmek bile zorlaşmaya başlamıştı. O dönem sosyal medyadan atlas terapiyi gördük. Son çare olarak bunu deneyelim dedik. İlk seans sonrası Erdem'in kulağında yüzde 30-40 oranında kazanım sağlandı. Bizim için bu mucize gibi bir durum." Şeklinde konuştu. Ayrıca oyun alanında yaşanan kazadan ötürü davalarının sürdüğünü belirten anne Aydın, oğlunun bunca sıkıntıyı yaşamasına neden olanların peşini bırakmayacağını söyledi.

4 yaşında oyun alanında düşüp duyma yetisini kaybetmişti: 7 yıl sonra mucize gerçekleşti!

İŞİTME KAYBINI BİTİREN TERAPİ

Atlas terapi işitme kaybı, migren, vertigo, baş ağrıları ve hatta tansiyon gibi birçok problemin çözümünde etkili olabileceğini belirten Fizyoterapist Eren Mehmet Bozoğlu, "Atlas terapi, omurganın en üst segmenti olan ve kafatasını destekleyen birinci boyun omuru (C1) üzerine odaklanan bir manuel terapi yöntemidir. Atlas omurunun yanlış hizalanmasını düzeltmeye yönelik bir tekniktir ve bölgeye nokta atışı olarak yapılır. Erdem bize geldiğinde de boynunun sol tarafında sertleşme ve tek taraflı bir kasılma vardı. Atlas omurunda meydana gelmiş olan açı bozukluğunu düzelterek gevşeme çalışma yaptık. Atlası olması gerektiği konuma iterek o bölgedeki sinir iletimini ve kan dolaşımını normale çevirdik. Böylece boyundaki kısıtlılık ortadan kalktı. Vagus sinirinin östaki borusuna uyguladığı baskı düzelerek total işitme kaybına neden olan durumu ortadan kaldırdık. Bu yöntemle işitme kazanımı konusunda olumlu gelişmeler gördük." dedi.

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