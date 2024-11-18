4 yaşında oyun alanında düşüp duyma yetisini kaybetmişti: 7 yıl sonra mucize gerçekleşti!

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan Aydın çiftinin dünyası, 4 yaşındaki oğulları Erdem ile gittikleri alışveriş merkezinde adeta karardı. Anne Demet Aydın, oğlunun eğlenebilmesi için onu AVM içerisindeki oyun alanına bıraktı. Ancak minik Erdem oyun alanının 2. Katından sert zemine düştü. Aradan geçen 7 yıla rağmen Erdem'in sağlığına kavuşabilmesi için mücadele eden aile son çare olarak atlas terapiyi denemeye karar verdi. Fizyoterapist Eren Mehmet Bozoğlu ile yolları kesişen aile 'mucize 'olarak nitelendirdikleri bir şekilde terapi sonrası Eren'in duymaya başladığını ifade etti.