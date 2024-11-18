4 yaşında oyun alanında düşüp duyma yetisini kaybetmişti: 7 yıl sonra mucize gerçekleşti!

"VİCDAN AZABI HİSSETTİM"

Oğlunun başına gelenlerden ötürü uzun yıllar kendini suçlayan anne Demet Aydın, "Oğlumu oyun alanına bıraktıktan sonra yaşadığı düşme ve beraberindeki işitme kaybı beni çok etkiledi. Keşke onu hiç bırakmasaydım dedim. Vicdan azabı hissettim. Olaydan bir süre sonra evde kulaktan kulağa oyunu oynarken Eren'in 'sol kulağıma söyleme oradan duymuyorum' demesi üzerine hastaneye gittik ve işitme kaybı yaşadığını öğrendik. Önce ameliyat ortamında kortizon yüklemesi oldu, daha sonra beraber oksijen tüplerinin içerisine girdik ama hiçbir açılma olmadı. Eren yüksek sesli ortamlara girdiğinde ağrısı oluyordu, durmak istemiyordu. Onun için sosyalleşmek bile zorlaşmaya başlamıştı. O dönem sosyal medyadan atlas terapiyi gördük. Son çare olarak bunu deneyelim dedik. İlk seans sonrası Erdem'in kulağında yüzde 30-40 oranında kazanım sağlandı. Bizim için bu mucize gibi bir durum." Şeklinde konuştu. Ayrıca oyun alanında yaşanan kazadan ötürü davalarının sürdüğünü belirten anne Aydın, oğlunun bunca sıkıntıyı yaşamasına neden olanların peşini bırakmayacağını söyledi.