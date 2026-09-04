40 yaşından sonra vücut kokusu neden değişir? Bilim "yaşlılık kokusu"nun sebebini açıkladı

Uzmanlara göre yaşa bağlı vücut kokusu herkeste aynı yaşta veya aynı yoğunlukta ortaya çıkmıyor. Genetik özellikler, beslenme düzeni, kullanılan ilaçlar, sağlık durumu, çevre, kişisel bakım alışkanlıkları ve ciltte yaşayan mikroorganizmalar kokunun belirginliğini etkileyebiliyor. Dolayısıyla bu değişim tek başına kötü hijyenin ya da bir hastalığın göstergesi sayılmıyor.