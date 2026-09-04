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40 yaşından sonra vücut kokusu neden değişir? Bilim 'yaşlılık kokusu'nun sebebini açıkladı
40 yaşından sonra vücut kokusu neden değişir? Bilim "yaşlılık kokusu"nun sebebini açıkladı
Yaş ilerledikçe yalnızca saçlar ve cilt değil, vücut kokusu da değişebiliyor. Halk arasında "yaşlılık kokusu" olarak adlandırılan bu farklılığın temizlik eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz; bilim insanları dikkat çekici bir moleküle işaret ediyor.
Giriş Tarihi: 04.09.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 13:27