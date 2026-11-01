40 yılda birkaç kez görüldü, kafası tamamen şeffaf... İşte okyanusun en tuhaf canlısı!

Canlının en son 2021 yılında kaydedildiği ve o günden bu yana bilim insanlarının bu hayalet balığın izini sürmeye devam ettiği biliniyor. 600 metre derinliğin mutlak karanlığında yaşayan bu yaratığın bu kadar az görülmesi, hem yaşam alanının sarp yapısından hem de sayısal popülasyonunun darlığından kaynaklanıyor.