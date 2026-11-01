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40 yılda birkaç kez görüldü, kafası tamamen şeffaf... İşte okyanusun en tuhaf canlısı!
40 yılda birkaç kez görüldü, kafası tamamen şeffaf... İşte okyanusun en tuhaf canlısı!
Okyanusların insan elinin ve gözünün ulaşamadığı karanlık derinlikleri, her geçen gün şaşırtıcı sırlarını ortaya dökmeye devam ediyor. Kaliforniya açıklarında yürütülen rutin bir derin deniz araştırması sırasında, bilim insanlarını bile hayrete düşüren bir canlı görüntülendi. İşte 40 yıllık araştırma geçmişinde yalnızca birkaç kez merceklere takılabilen ve adeta başka bir gezegenden gelmiş gibi duran balığa dair detaylar!
Giriş Tarihi: 01.11.2026 11:43
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 12:00