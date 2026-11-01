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40 yılda birkaç kez görüldü, kafası tamamen şeffaf... İşte okyanusun en tuhaf canlısı!

Okyanusların insan elinin ve gözünün ulaşamadığı karanlık derinlikleri, her geçen gün şaşırtıcı sırlarını ortaya dökmeye devam ediyor. Kaliforniya açıklarında yürütülen rutin bir derin deniz araştırması sırasında, bilim insanlarını bile hayrete düşüren bir canlı görüntülendi. İşte 40 yıllık araştırma geçmişinde yalnızca birkaç kez merceklere takılabilen ve adeta başka bir gezegenden gelmiş gibi duran balığa dair detaylar!

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 01.11.2026 11:43 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 12:00
40 yılda birkaç kez görüldü, kafası tamamen şeffaf... İşte okyanusun en tuhaf canlısı!

Dünyanın prestijli su altı araştırma merkezlerinden biri olan Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü (MBARI) uzmanları, okyanusun ezber bozan bir sakiniyle daha karşılaştı. Kaliforniya'daki Monterey Kanyonu açıklarında, kıyıdan yaklaşık 55 mil uzakta ve deniz seviyesinin 1.970 fit (yaklaşık 600 metre) altında yürütülen derin deniz dalışları sırasında, uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile tarihe geçecek anlar kaydedildi.

40 yılda birkaç kez görüldü, kafası tamamen şeffaf... İşte okyanusun en tuhaf canlısı!

Araştırma uzmanı Shannon Johnson'ın ekibe seslenmesiyle fark edilen canlı, karanlık suların içerisinde adeta hayalet gibi süzülüyordu.

40 yılda birkaç kez görüldü, kafası tamamen şeffaf... İşte okyanusun en tuhaf canlısı!

40 YILDA YALNIZCA BİRKAÇ KEZ GÖRÜLEBİLDİ
Deniz biyologları ve okyanus araştırmacıları için bu tür canlılarla karşılaşmak piyangodan bile daha nadir bir durumdur. MBARI'nin yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü ve 7 bine yakın uzaktan kumandalı denizaltı dalışını içeren devasa veri tabanına rağmen, fıçı gözlü balık bugüne dek yalnızca parmakla sayılacak kadar az kez görüntülenebildi.

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40 yılda birkaç kez görüldü, kafası tamamen şeffaf... İşte okyanusun en tuhaf canlısı!

Canlının en son 2021 yılında kaydedildiği ve o günden bu yana bilim insanlarının bu hayalet balığın izini sürmeye devam ettiği biliniyor. 600 metre derinliğin mutlak karanlığında yaşayan bu yaratığın bu kadar az görülmesi, hem yaşam alanının sarp yapısından hem de sayısal popülasyonunun darlığından kaynaklanıyor.

40 yılda birkaç kez görüldü, kafası tamamen şeffaf... İşte okyanusun en tuhaf canlısı!

KAFASININ İÇİNDE GÖZLERİ VAR
Fıçı gözlü balığı dünyadaki diğer tüm omurgalılardan ayıran ve onu adeta bir film karakterine dönüştüren en büyük özellik, kusursuz ve bir o kadar da tuhaf anatomik yapısıdır:

40 yılda birkaç kez görüldü, kafası tamamen şeffaf... İşte okyanusun en tuhaf canlısı!

CAM GİBİ ŞEFFAF KALKAN

Balığın baş bölgesini kaplayan deri ve doku tabakası tamamen şeffaf, sıvı dolu bir kubbe şeklindedir. Bu şeffaf kalkan, hassas organlarını dış etkenlerden korurken aynı zamanda dış dünyayı kusursuz bir şekilde gözlemlemesine olanak tanır.

40 yılda birkaç kez görüldü, kafası tamamen şeffaf... İşte okyanusun en tuhaf canlısı!

İÇERİDEKİ PARLAYAN YEŞİL GÖZLER

Canlının parlayan zümrüt yeşili rengindeki devasa silindirik gözleri, dışarıdan bakıldığında kafa tasının içerisinde yukarıya bakan iki lamba gibi parlar.

40 yılda birkaç kez görüldü, kafası tamamen şeffaf... İşte okyanusun en tuhaf canlısı!

Bilim insanlarının yaptığı analizlere göre, bu evrimsel tasarım tamamen avlanma stratejisi üzerine kuruludur. Karanlık okyanus tabanında yukarıya doğru süzülen bu balık, yukarısındaki zayıf güneş ışığı sızıntılarını veya avlarının (örneğin küçük deniz kabuklularının ve sifonoforların) siluetlerini bu şeffaf kafa kubbesi sayesinde tarar. Avını fark ettiği anda ise gözlerini öne doğru çevirerek hedefine kilitlenir.

40 yılda birkaç kez görüldü, kafası tamamen şeffaf... İşte okyanusun en tuhaf canlısı!

OKYANUSUN ÇÖZÜLEMEYEN GİZEMLERİ
20 dakika boyunca 4K kalitesinde saniye saniye kaydedilen bu olağanüstü görüntüler, sadece fıçı gözlü balığın davranış biçimlerini anlamakla kalmadı, aynı zamanda derin deniz ekosisteminin ne kadar zengin ve keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

40 yılda birkaç kez görüldü, kafası tamamen şeffaf... İşte okyanusun en tuhaf canlısı!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte okyanus tabanına inen insansız araçlar, insanlığın hayal gücünü zorlayan bu tür canlıları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. 40 yılda yalnızca birkaç kez şans eserİ kameralara yakalanan okyanusun bu şeffaf ve gizemli sakini, doğanın yarattığı mucizelerin sınırının olmadığını, her yeni dalışta amansız bir merakla kanıtlıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör