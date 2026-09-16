400 yıllık Vatikan şifresi yapay zeka tarafından 29 dakikada çözüldü! El yazmasından ne çıktı?

YAPAY ZEKA AYNI İŞİ DAKİKALARA SIĞDIRDI

Bu tür bir şifreyi elle çözmek tarihte aylar, hatta yıllar sürebiliyordu.

2026'da bilim insanları, geliştirdikleri yeni bir yapay zeka aracını test etmek için tam olarak bu zaten çözülmüş Borg Şifresi'ni bir kıyaslama noktası olarak kullandı. Sonuç şaşırtıcıydı: