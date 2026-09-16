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400 yıllık Vatikan şifresi yapay zeka tarafından 29 dakikada çözüldü! El yazmasından ne çıktı?
400 yıllık Vatikan şifresi yapay zeka tarafından 29 dakikada çözüldü! El yazmasından ne çıktı?
Vatikan Kütüphanesi'nde 400 yılı aşkın süredir saklanan, 34 gizemli sembolle yazılmış 408 sayfalık bir el yazması, araştırmacıların aylar süren emeğiyle çözülmüştü. Şimdi yeni bir yapay zeka aracı, aynı metnin bir bölümünü sadece 29 dakikada çözerek şaşırttı.
Giriş Tarihi: 16.09.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 11:39