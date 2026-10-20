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40'tan fazla aracı toprağa gömdüler! Çölün ortasındaki ‘Araba ormanı’ görenleri şoke ediyor

Çölün ortasında toprağa baş aşağı gömülmüş otomobiller, kamyonlar ve otobüsler olduğunu düşünün! Başlangıçta Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla ortaya çıkan bu girişim, zamanla renkli çizimlerle süslenen dev bir açık hava sanat alanına dönüştü.

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:33 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 11:35
40’tan fazla aracı toprağa gömdüler! Çölün ortasındaki ‘Araba ormanı’ görenleri şoke ediyor

ABD'nin Nevada eyaletindeki Goldfield kasabasının dışındaki çölün ortasında yıllardır ilginç bir manzara ziyaretçileri karşılıyor.

40’tan fazla aracı toprağa gömdüler! Çölün ortasındaki ‘Araba ormanı’ görenleri şoke ediyor

Çölün ortasında bulunan burunları toprağa gömülü olan onlarca araç, renkli çizimlerle kaplı bir sanat alanına dönüşmüş halde. "Uluslararası Araba Ormanı" olarak da adlandırılan bu alanın hikayesi ise 2002'ye dayanıyor.

40’tan fazla aracı toprağa gömdüler! Çölün ortasındaki ‘Araba ormanı’ görenleri şoke ediyor

Arazinin sahibi Michael Rippie, 2002'de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi amaçlıyordu. Bu nedenle çöle araçları dikey olarak gömmeye başladı.

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40’tan fazla aracı toprağa gömdüler! Çölün ortasındaki ‘Araba ormanı’ görenleri şoke ediyor

Goldfield'da yaşayan Michael 'Mark' Rippie, 2002'de bir kazıcı yardımıyla çukur açarak ilk aracı burnu aşağı bakacak şekilde toprağa gömdü. Asıl amacı, dikey olarak toprağa dikilmiş en fazla araç kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmekti.

40’tan fazla aracı toprağa gömdüler! Çölün ortasındaki ‘Araba ormanı’ görenleri şoke ediyor

Guinness bu kategoriyi tanımamasına rağmen Rippie, Nebraska'daki Carhenge'de kullanılan 39 aracı geçmeyi kafaya koymuştu.

40’tan fazla aracı toprağa gömdüler! Çölün ortasındaki ‘Araba ormanı’ görenleri şoke ediyor

Proje zaman içerisinde Reno'lu sanatçı Chad Sorg'un katılımıyla bir sanat alanına dönüştü. Sorg, toprağa gömülü araçları renkli çizimler ile boyamaya başladı. 2011 yılına gelindiğinde ise gömülen araçların sayısı Carhenge'i geçti.

40’tan fazla aracı toprağa gömdüler! Çölün ortasındaki ‘Araba ormanı’ görenleri şoke ediyor

Bugün 40'tan fazla otomobil, kamyon ve otobüs graffiti ve portrelerle süslenmiş halde bu alanda sergileniyor.

40’tan fazla aracı toprağa gömdüler! Çölün ortasındaki ‘Araba ormanı’ görenleri şoke ediyor

Goldfield'ın güney kenarında, otoyoldan yaklaşık yirmi mil içeride bulunan alanda 40'tan fazla araç bulunuyor. Otomobiller, kamyonlar, minibüsler ve otobüsler bazen burunları toprağa gömülü, bazen de birbirinin üzerine yığılmış halde duruyor.

40’tan fazla aracı toprağa gömdüler! Çölün ortasındaki ‘Araba ormanı’ görenleri şoke ediyor

Araçların yüzeyleri ise soyut çizimler, portreler ve sıra dışı figürler ile kaplanmış durumda. Alanda zaman zaman müzik grupların da konser veriyor.

40’tan fazla aracı toprağa gömdüler! Çölün ortasındaki ‘Araba ormanı’ görenleri şoke ediyor

ZİYARETÇİLERE ÜCRETSİZ SERGİLENİYOR

Alanın sahibi Rippie, 2013 yılında yasal sorunlarla karşılaşınca çalışmalar sekteye uğradın ve durdu. Arazi birkaç yıl sonra Goldfield'da yaşayan başka bir kişiye satıldı.

40’tan fazla aracı toprağa gömdüler! Çölün ortasındaki ‘Araba ormanı’ görenleri şoke ediyor

Yeni sahip sanat alanını korumak istediğini belirterek 2020'de bakımı sürdürmek için kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurdu.

40’tan fazla aracı toprağa gömdüler! Çölün ortasındaki ‘Araba ormanı’ görenleri şoke ediyor

Kuruluş yeniden araç gömmeye başladı, ancak her aracı kabul etmeyerek yalnızca geniş bir sanat yüzeyi sunan araçları tercih ediyor.

40’tan fazla aracı toprağa gömdüler! Çölün ortasındaki ‘Araba ormanı’ görenleri şoke ediyor

Alan günün her saati ücretsiz bir şekilde ziyaretçilerine açık.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör