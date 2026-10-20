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40'tan fazla aracı toprağa gömdüler! Çölün ortasındaki ‘Araba ormanı’ görenleri şoke ediyor
40'tan fazla aracı toprağa gömdüler! Çölün ortasındaki ‘Araba ormanı’ görenleri şoke ediyor
Çölün ortasında toprağa baş aşağı gömülmüş otomobiller, kamyonlar ve otobüsler olduğunu düşünün! Başlangıçta Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla ortaya çıkan bu girişim, zamanla renkli çizimlerle süslenen dev bir açık hava sanat alanına dönüştü.
Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 11:35