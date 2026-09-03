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4,5 milyar yıllık sır çözülüyor! Ay sadece "5 saatte" doğmuş: Simülasyonda şaşırtan gerçek...

Gökyüzünde her gece gördüğümüz Ay'ın oluşması yıllar değil, yalnızca birkaç saat sürmüş olabilir. Bilim insanlarının geliştirdiği yeni simülasyon, Mars büyüklüğündeki bir cismin Dünya'ya çarpmasının ardından Ay'ın yaklaşık beş saat içinde bütün hâlde ortaya çıkabileceğini gösterdi. Sonuçlar, Güneş Sistemi'nin geçmişine ilişkin bilinenleri değiştirebilir.

Giriş Tarihi: 03.09.2026 14:02 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 14:04
4,5 milyar yıllık sır çözülüyor! Ay sadece 5 saatte doğmuş: Simülasyonda şaşırtan gerçek...

Ay'ın yaklaşık 4,5 milyar yıl önce, Theia adı verilen ön gezegenin genç Dünya'ya çarpması sonucunda oluştuğu düşünülüyor. Ancak bugüne kadarki yaygın modele göre bu çarpışma, Dünya'nın çevresinde dev bir enkaz diski oluşturmuş ve Ay zaman içerisinde buradaki maddelerin birleşmesiyle meydana gelmişti.

4,5 milyar yıllık sır çözülüyor! Ay sadece 5 saatte doğmuş: Simülasyonda şaşırtan gerçek...

AY'IN OLUŞUMUNDA YENİ SENARYO

Southwest Research Institute ve Arizona Üniversitesi araştırmacılarının hazırladığı yeni model, çarpışan gök cisimlerinin yalnızca kütle ve hareketlerini değil, jeolojik dayanıklılıklarını da hesaba kattı.

4,5 milyar yıllık sır çözülüyor! Ay sadece 5 saatte doğmuş: Simülasyonda şaşırtan gerçek...

Önceki simülasyonlarda, bu kadar yüksek enerjili bir çarpışmada maddelerin dayanıklılığının sonucu fazla etkilemeyeceği kabul ediliyordu.

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4,5 milyar yıllık sır çözülüyor! Ay sadece 5 saatte doğmuş: Simülasyonda şaşırtan gerçek...

The Astrophysical Journal Letters'da yayımlanan araştırmaya göre, gezegenlerin katı yapısı ve sıcaklığı modele eklendiğinde ortaya tamamen farklı sonuçlar çıktı. Bazı senaryolarda enkaz diski oluşurken bazı koşullarda bütün hâlde bir Ay meydana geldi.

4,5 milyar yıllık sır çözülüyor! Ay sadece 5 saatte doğmuş: Simülasyonda şaşırtan gerçek...

DÜNYA VE THEIA'NIN SICAKLIĞI BELİRLEYİCİ OLDU

Simülasyonlar, çarpışma öncesinde Dünya ile Theia'nın ne kadar sıcak olduğunun Ay'ın oluşum biçimini doğrudan etkileyebileceğini gösterdi. Daha sıcak gök cisimleri fiziksel olarak daha zayıf olduğu için çarpışma sırasında parçalanarak Dünya'nın çevresinde büyük bir enkaz diski oluşturdu.

4,5 milyar yıllık sır çözülüyor! Ay sadece 5 saatte doğmuş: Simülasyonda şaşırtan gerçek...

Daha soğuk ve dayanıklı cisimlerin kullanıldığı senaryolarda ise sonuç değişti. Araştırmanın başyazarı Adeene Denton, ilk modellerdekine benzer sıcaklık koşulları uygulandığında çarpışmadan yaklaşık beş saat sonra bütünlüğünü koruyan bir Ay'ın ortaya çıktığını belirtti.

4,5 milyar yıllık sır çözülüyor! Ay sadece 5 saatte doğmuş: Simülasyonda şaşırtan gerçek...

AY'IN YAŞI HAKKINDA YENİ İPUÇLARI VEREBİLİR

Ön gezegenlerin oluşumlarının ardından sıcak olduğu ve zamanla soğuduğu biliniyor. Bu nedenle Theia ile Dünya'nın çarpışma sırasındaki sıcaklıklarının belirlenmesi, Ay'ı meydana getiren dev çarpışmanın ne zaman gerçekleştiğinin daha kesin biçimde hesaplanmasına yardımcı olabilir.

4,5 milyar yıllık sır çözülüyor! Ay sadece 5 saatte doğmuş: Simülasyonda şaşırtan gerçek...

Southwest Research Institute tarafından açıklanan bulgular, Ay'ın günümüzdeki fiziksel yapısı ile içerdiği uçucu maddelerin de çarpışmanın koşulları hakkında bilgi taşıyabileceğine işaret ediyor.

4,5 milyar yıllık sır çözülüyor! Ay sadece 5 saatte doğmuş: Simülasyonda şaşırtan gerçek...

DÜNYA İLE AY'IN BENZERLİĞİ GİZEMİNİ KORUYOR

Yeni model, Ay'ın çok hızlı oluşabileceğini ortaya koysa da Dünya ile Ay'ın kimyasal bileşimlerinin neden bu kadar benzer olduğu sorusunu tamamen yanıtlamıyor. Araştırmacılar, Theia ve genç Dünya'nın Güneş Sistemi'nin aynı bölgesinde oluşmuş olabileceğini değerlendiriyor.

4,5 milyar yıllık sır çözülüyor! Ay sadece 5 saatte doğmuş: Simülasyonda şaşırtan gerçek...

Bilim insanları, yeni simülasyonun kesin bir sonuç değil, güçlü bir oluşum senaryosu olduğunu vurguluyor. Gelecekte Ay'dan getirilecek yeni örnekler, Dünya'nın uydusunun birkaç saat içinde mi yoksa uzun bir birleşme sürecinde mi oluştuğunu gösterebilir.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör