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4,5 milyar yıllık sır çözülüyor! Ay sadece '5 saatte' doğmuş: Simülasyonda şaşırtan gerçek...
4,5 milyar yıllık sır çözülüyor! Ay sadece "5 saatte" doğmuş: Simülasyonda şaşırtan gerçek...
Gökyüzünde her gece gördüğümüz Ay'ın oluşması yıllar değil, yalnızca birkaç saat sürmüş olabilir. Bilim insanlarının geliştirdiği yeni simülasyon, Mars büyüklüğündeki bir cismin Dünya'ya çarpmasının ardından Ay'ın yaklaşık beş saat içinde bütün hâlde ortaya çıkabileceğini gösterdi. Sonuçlar, Güneş Sistemi'nin geçmişine ilişkin bilinenleri değiştirebilir.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 14:04