4,5 milyar yıllık sır çözülüyor! Ay sadece "5 saatte" doğmuş: Simülasyonda şaşırtan gerçek...

DÜNYA VE THEIA'NIN SICAKLIĞI BELİRLEYİCİ OLDU

Simülasyonlar, çarpışma öncesinde Dünya ile Theia'nın ne kadar sıcak olduğunun Ay'ın oluşum biçimini doğrudan etkileyebileceğini gösterdi. Daha sıcak gök cisimleri fiziksel olarak daha zayıf olduğu için çarpışma sırasında parçalanarak Dünya'nın çevresinde büyük bir enkaz diski oluşturdu.