Trend Galeri Trend Yaşam

5 çocuğu yangında hayatını kaybetmişti! Annenin ifadesi yürek burktu: Gözyaşları içerisinde anlattı

İzmir'de 5 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybeden Melisa Akcan (27) polise verdiği ifadesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı detaylara Melisa Akcan ifadesini verirken her satırında gözyaşı döktü. Polisler zaman zaman ifadeye ara vermek zorunda kaldı. Melisa Akcan ifadesinde, "Gündüz topladığım hurdaları evin bahçesine bıraktım. 5 çocuğum da evdeydi. Çıkmadan önce evde çocukları uyuttum. Çıkmadan elektrikli sobayı yakıyım mı yakmayayım mı diye düşündüm. Tereddütte kaldım. Hava soğuktu. Çocuklarım üşümesin diye sobayı yakmaya karar verdim. Daha sonra sobayı yakıp hurdacıya doğru yola çıktım. Bahçede duran hurdaları satmak için hurdacıya gittim. 800 liraya hurdaları sattım. 15-20 dakika içinde geri geldim" dedi.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 15.11.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 06:45
5 çocuğu yangında hayatını kaybetmişti! Annenin ifadesi yürek burktu: Gözyaşları içerisinde anlattı

Selçuk ilçesinde eşi Hakan Akcan cezaevinde olan Melisa Akcan 11 Kasım akşamı topladığı hurdaları satmak için ayrıldığı evde yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuğunu bıraktı. Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşler yaşamını yitirdi.

5 çocuğu yangında hayatını kaybetmişti! Annenin ifadesi yürek burktu: Gözyaşları içerisinde anlattı

Olaydan sonra 'taksirle ölüme neden olma' suçundan adliyeye sevk edilen Melisa Akcan, yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 çocuğu yangında hayatını kaybetmişti! Annenin ifadesi yürek burktu: Gözyaşları içerisinde anlattı

SABAH ACILI ANNENİN İFADESİNDEKİ YENİ AYRINTILARA ULAŞTI
Melisa Akcan ifadesini verirken her satırında gözyaşı döktü. Polisler zaman zaman ifadeye ara vermek zorunda kaldı. Melisa Akcan ifadesinde, "Gündüz topladığım hurdaları evin bahçesine bıraktım. 5 çocuğum da evdeydi. Çıkmadan önce evde çocukları uyuttum.

5 çocuğu yangında hayatını kaybetmişti! Annenin ifadesi yürek burktu: Gözyaşları içerisinde anlattı

Çıkmadan elektrikli sobayı yakıyım mı yakmayayım mı diye düşündüm. Tereddütte kaldım. Hava soğuktu. Çocuklarım üşümesin diye sobayı yakmaya karar verdim. Daha sonra sobayı yakıp hurdacıya doğru yola çıktım. Bahçede duran hurdaları satmak için hurdacıya gittim. 800 liraya hurdaları sattım. 15-20 dakika içinde geri geldim" dedi.

5 çocuğu yangında hayatını kaybetmişti! Annenin ifadesi yürek burktu: Gözyaşları içerisinde anlattı

5 YAŞINDAKİ OĞLUM KAPIYI AÇABİLİYORDU
İfadesinde evin kapısını kilitlemediğini anlatan Akcan, "Kapıyı kilitlemedim. 5 yaşındaki oğlum kapıyı kendisi açabiliyordu. Keşke sobayı açmadan çıksaydım. Çok pişmanım. Daha önce de çocuklarımı yalnız bırakmıştım. Böyle bir şey olabileceğini hiç düşünmedim" dedi.

SON DAKİKA SON DAKİKA