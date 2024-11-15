5 çocuğu yangında hayatını kaybetmişti! Annenin ifadesi yürek burktu: Gözyaşları içerisinde anlattı
İzmir'de 5 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybeden Melisa Akcan (27) polise verdiği ifadesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı detaylara Melisa Akcan ifadesini verirken her satırında gözyaşı döktü. Polisler zaman zaman ifadeye ara vermek zorunda kaldı. Melisa Akcan ifadesinde, "Gündüz topladığım hurdaları evin bahçesine bıraktım. 5 çocuğum da evdeydi. Çıkmadan önce evde çocukları uyuttum. Çıkmadan elektrikli sobayı yakıyım mı yakmayayım mı diye düşündüm. Tereddütte kaldım. Hava soğuktu. Çocuklarım üşümesin diye sobayı yakmaya karar verdim. Daha sonra sobayı yakıp hurdacıya doğru yola çıktım. Bahçede duran hurdaları satmak için hurdacıya gittim. 800 liraya hurdaları sattım. 15-20 dakika içinde geri geldim" dedi.
Giriş Tarihi: 15.11.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 06:45