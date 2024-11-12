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5 çocuğun yanarak öldüğü olayda acılı annenin ifadesi ortaya çıktı: “Her şey 15-20 dakikada oldu”…

İzmir'in Selçuk ilçesinde anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitledikten evde kalan ve yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuk, sobadan çıkan yangında hayatını kaybettiği olay Türkiye'yi yasa boğdu. Anne Melisa Akcan'ın ifadesi ortaya çıktı. Acılı anne ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenildi. Anne Melisa Akcan'ın çocuklarının cenaze törenine katıldıktan sonra taksirle ölüme neden olma suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 12.11.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 16:21
5 çocuğun yanarak öldüğü olayda acılı annenin ifadesi ortaya çıktı: Her şey 15-20 dakikada oldu…

Olay, saat 19.00 sıralarında Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan anne Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya gitti.

5 çocuğun yanarak öldüğü olayda acılı annenin ifadesi ortaya çıktı: Her şey 15-20 dakikada oldu…

Bu sırada, evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın tamamını sararken, evde bulunan Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşler mahsur kaldı.

5 çocuğun yanarak öldüğü olayda acılı annenin ifadesi ortaya çıktı: Her şey 15-20 dakikada oldu…

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürerek, kontrol altına aldı. Ardından eve giren itfaiye ekipleri kimisi kısmen yanmış 5 çocuk ile karşılaştı.

5 çocuğun yanarak öldüğü olayda acılı annenin ifadesi ortaya çıktı: Her şey 15-20 dakikada oldu…

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 2 çocuğun ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

5 çocuğun yanarak öldüğü olayda acılı annenin ifadesi ortaya çıktı: Her şey 15-20 dakikada oldu…

ACILI ANNE İFADE VERDİ

5 çocuğunu birden kaybetmenin acısıyla sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan anne Melisa Akcan ise taburcu olduktan sonra ifadesi alınması için polis karakoluna götürüldüğü öğrenildi. Anne Akcan (27), tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

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