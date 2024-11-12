5 çocuğun yanarak öldüğü olayda acılı annenin ifadesi ortaya çıktı: “Her şey 15-20 dakikada oldu”…

Olay, saat 19.00 sıralarında Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan anne Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya gitti.