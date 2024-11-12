5 çocuğun yanarak öldüğü olayda acılı annenin ifadesi ortaya çıktı: “Her şey 15-20 dakikada oldu”…

İzmir'in Selçuk ilçesinde anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitledikten evde kalan ve yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuk, sobadan çıkan yangında hayatını kaybettiği olay Türkiye'yi yasa boğdu. Anne Melisa Akcan'ın ifadesi ortaya çıktı. Acılı anne ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenildi. Anne Melisa Akcan'ın çocuklarının cenaze törenine katıldıktan sonra taksirle ölüme neden olma suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.