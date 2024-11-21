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5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı: ‘Uzatma Kablosuyla…’

Türkiye, İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesiyle feci şekilde can veren 5 kardeşe ağladı. Yapılan incelemeler sonucunda yangının neden çıktığına dair itfaiye raporu ortaya çıktı. 'Uzatma kablosuyla…'

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:44
5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı: ‘Uzatma Kablosuyla…’

Türkiye İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu feci şekilde can veren 5 kardeşe ağladı.

5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı: ‘Uzatma Kablosuyla…’

Müstakil bir evde oturan geçimini hurdacılıktan sağlayan ve kocası cezaevinde olan Melisa Akcan çocuklarını eve kilitleyip topladığı hurdaların tahsilatını yapmak için evden ayrıldı.

5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı: ‘Uzatma Kablosuyla…’

Anne 15 dakika sonra eve döndüğünde korkunç manzarayla karşılaştı.

5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı: ‘Uzatma Kablosuyla…’

Sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 yaşındaki Bulut Akcan, 2 yaşındaki Masal Işık Akcan, 3 yaşındaki Aslan Miraç Akcan, 4 yaşındaki Funda Peri Akcan ve 5 yaşındaki Fadime Nefes Akçan evden çıkamayarak hayata gözlerini yumdular.

5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı: ‘Uzatma Kablosuyla…’

ZEHİRLENMİŞLER

Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

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