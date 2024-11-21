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5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı: ‘Uzatma Kablosuyla…’
5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı: ‘Uzatma Kablosuyla…’
Türkiye, İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesiyle feci şekilde can veren 5 kardeşe ağladı. Yapılan incelemeler sonucunda yangının neden çıktığına dair itfaiye raporu ortaya çıktı. 'Uzatma kablosuyla…'
Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:44