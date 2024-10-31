5. kattan düşen Tuğba’nın profesör kocası tutuklandı! Ben duştaydım çıktığımda…

Çanakkale'de dün sabaha karşı yaşadığı apartmanın beşinci katından düşerek hayatını kaybeden restoratör Tuğba Y.'nin ölümüyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan talihsiz kadının eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, öğretim görevlisi Profesör Doktor Alptekin Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz kadının intihar iddialarının aksine ölümünden dakikalar önce sabah vereceği mevlit için şerbet hazırladığı ortaya çıktı. Yatak odasında ve peçetelerde çok sayıda kan izi tespit edildi.