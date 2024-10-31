Trend Galeri Trend Yaşam

5. kattan düşen Tuğba’nın profesör kocası tutuklandı! Ben duştaydım çıktığımda…

Çanakkale'de dün sabaha karşı yaşadığı apartmanın beşinci katından düşerek hayatını kaybeden restoratör Tuğba Y.'nin ölümüyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan talihsiz kadının eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, öğretim görevlisi Profesör Doktor Alptekin Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz kadının intihar iddialarının aksine ölümünden dakikalar önce sabah vereceği mevlit için şerbet hazırladığı ortaya çıktı. Yatak odasında ve peçetelerde çok sayıda kan izi tespit edildi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 09:23
5. kattan düşen Tuğba’nın profesör kocası tutuklandı! Ben duştaydım çıktığımda…

Korkunç olay; dün Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi Alptuğ Evleri A Blok No:30 sayılı apartmanda meydana geldi. Gece 02.30 sıralarında dışarıdan gelen gürültü üzerine balkona çıkan apartman sakinleri genç bir kadının park halindeki bir motosikletin üzerine düşmüş halde, kanlar içinde yattığını fark etti.

5. kattan düşen Tuğba’nın profesör kocası tutuklandı! Ben duştaydım çıktığımda…

Hemen aşağıya koşan aparman sakinleri yerde yatan kişinin komşuları Tuğba Y. (39) olduğunu görüp hemen polisi aradı. 5. kattaki dairenin balkonundan düştüğü belirlenen genç kadın, olay yerine gelen ilk ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5. kattan düşen Tuğba’nın profesör kocası tutuklandı! Ben duştaydım çıktığımda…

ŞERBET HAZIRLAMIŞ
Polis olayın hemen ardından, bir dönem Asos kazılarında da görev alan restoratör Tuğba Y.'nin ölümüyle ilgili sır perdesinin aralanmasını için soruşturma başlattı. Talihsiz kadının balkondan düşmeden bir saat önce bir komşusunu yarın düzenleyeceği mevlit organizasyonuna davet ettiğini ve mevlit için mutfakta şerbet hazırladığının bilgisine ulaşan polis, eşinin ifadesine başvurdu.

5. kattan düşen Tuğba’nın profesör kocası tutuklandı! Ben duştaydım çıktığımda…

TARTIŞTIK, BEN DUŞTAYDIM
Eşi ile gece geç saatlerde kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladıklarını iddia eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, öğretim görevlisi Profesör Doktor Alptekin Y., ifadesinde "Eşim uzun süredir beni kıskanıyordu. Bu epilepsi krizleriyle son dönemde artmıştı. Tartışmanın uzamaması için ben banyoya girdim. Çıktığımda odada yoktu. Terasa koştum, oradaydı. Bileklerinden tutum ama şişman olması nedeniyle kendisini çekemedim. İntihar edeceğini düşünmemiştim Her şey çok hızlı gelişti" dedi.

5. kattan düşen Tuğba’nın profesör kocası tutuklandı! Ben duştaydım çıktığımda…

KAN İZLERİ BULUNDU
Evde yapılan incelemede ise kâğıt havlularda ve peçetelerde çok sayıda kan izi tespit edildi. Çelişkili ifadeler ve kaçamak cevaplar veren Alptekin Y. gözaltına alındı.

SON DAKİKA SON DAKİKA