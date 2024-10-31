5. kattan düşen Tuğba’nın profesör kocası tutuklandı! Ben duştaydım çıktığımda…

TARTIŞTIK, BEN DUŞTAYDIM

Eşi ile gece geç saatlerde kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladıklarını iddia eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, öğretim görevlisi Profesör Doktor Alptekin Y., ifadesinde "Eşim uzun süredir beni kıskanıyordu. Bu epilepsi krizleriyle son dönemde artmıştı. Tartışmanın uzamaması için ben banyoya girdim. Çıktığımda odada yoktu. Terasa koştum, oradaydı. Bileklerinden tutum ama şişman olması nedeniyle kendisini çekemedim. İntihar edeceğini düşünmemiştim Her şey çok hızlı gelişti" dedi.