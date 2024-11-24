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5 milyon TL’lik vurgun yapan çeteye suçüstü: ‘Çak’ yaparak kutlarken kıskıvrak yakalandı!

Ankara polisi, sosyal medyada bankacı kimliğiyle kredi vaadi sunan ve hayali "Limitsiz Banka Sistemi" yalanıyla mağdurlardan 5 milyon lira dolandıran çeteye suçüstü operasyon düzenledi. Mağdurlarla kafelerde buluşarak banka kartı ve kredi bilgilerini ele geçiren şüpheliler, dolandırıcılığı tamamladıktan sonra birbirlerine "çak" yaparak kutlama yaparken kıskıvrak yakalandı. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklanırken, polis milyonluk dolandırıcılığı detaylı çalışmayla ortaya çıkardı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 24.11.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 09:19
5 milyon TL’lik vurgun yapan çeteye suçüstü: ‘Çak’ yaparak kutlarken kıskıvrak yakalandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden kredi tuzağı kuran bir dolandırıcılık çetesini tespit etti.

5 milyon TL’lik vurgun yapan çeteye suçüstü: ‘Çak’ yaparak kutlarken kıskıvrak yakalandı!

KREDİ NOTUNU YÜKSELTECEKLERİNİ VAAT ETTİLER
Sosyal medya ve internet üzerinden tanıtımlar yaparak bankalardan kredi alamayan vatandaşları hedef alan çete üyeleri, kendilerini bankacı olarak tanıttı. Mağdurlara, sözde bankalardaki üst düzey bağlantıları aracılığıyla kredi notlarını yükselteceklerini ve kredi çıkartacaklarını söylediler.

5 milyon TL’lik vurgun yapan çeteye suçüstü: ‘Çak’ yaparak kutlarken kıskıvrak yakalandı!

BANKACIYIZ DEDİLER, "LBS" YALANIYLA DOLANDIRDILAR
Şüpheliler, mağdurları buluştukları kafelerde ikna etmeyi başardı. Görüşmeler sırasında birbirlerini kutlayarak "çak" yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çete üyeleri, mağdurlara "Limitsiz Banka Sistemi (LBS)" adını verdikleri hayali bir sistem uydurarak kredi kartı ve banka bilgilerini ele geçirdi.

5 milyon TL’lik vurgun yapan çeteye suçüstü: ‘Çak’ yaparak kutlarken kıskıvrak yakalandı!

HESAPLARI BOŞALTTILAR
Dolandırıcılar, kredi çıkarmak bahanesiyle mağdurlardan aldıkları kredi kartı ve internet bankacılığı bilgilerini kullanarak hesaplarını boşalttı. İkna ettikleri 9 mağdurdan yaklaşık 5 milyon Türk lirası elde eden şüpheliler, paraları parça parça ATM'lerden çekti.

5 milyon TL’lik vurgun yapan çeteye suçüstü: ‘Çak’ yaparak kutlarken kıskıvrak yakalandı!

POLİS SUÇÜSTÜ YAPTI: 7 TUTUKLU
Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekipleri, çetenin bir kafede mağdurlarla görüşme yaptığı sırada operasyon için düğmeye bastı.

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