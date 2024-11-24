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5 milyon TL’lik vurgun yapan çeteye suçüstü: ‘Çak’ yaparak kutlarken kıskıvrak yakalandı!

Ankara polisi, sosyal medyada bankacı kimliğiyle kredi vaadi sunan ve hayali "Limitsiz Banka Sistemi" yalanıyla mağdurlardan 5 milyon lira dolandıran çeteye suçüstü operasyon düzenledi. Mağdurlarla kafelerde buluşarak banka kartı ve kredi bilgilerini ele geçiren şüpheliler, dolandırıcılığı tamamladıktan sonra birbirlerine "çak" yaparak kutlama yaparken kıskıvrak yakalandı. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklanırken, polis milyonluk dolandırıcılığı detaylı çalışmayla ortaya çıkardı.