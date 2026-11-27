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51 yaşında tam 32 kilo verdi! Fazla kilolarından tek bir alışkanlığını değiştirerek kurtuldu: Tatlı krizlerini o besinle yenmiş
51 yaşında tam 32 kilo verdi! Fazla kilolarından tek bir alışkanlığını değiştirerek kurtuldu: Tatlı krizlerini o besinle yenmiş
Menopoz sürecinde aldığı kilolar nedeniyle günlük yaşamında zorluk yaşayan 51 yaşındaki Emma Artemiou, beslenme alışkanlıklarını değiştirerek 32 kilo vermeyi başardı. Herhangi bir zayıflama iğnesi kullanmadan 85 kilodan 53 kiloya inen Emma'nın kilo verme yolculuğunda uyguladığı yöntemler ise dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 27.11.2026 09:27