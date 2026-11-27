"EN BÜYÜK ZAFERİM TORUNUMLA YERDE OYNAYABİLMEK"

Kilo verdikten sonra kendine olan güveninin arttığını ve kendini yıllar sonra ilk kez bu kadar güçlü hissettiğini söyleyen Emma, eşi Jamie ile birlikte deniz kenarında uzun yürüyüşlere çıktığını ve bisiklete bindiğini aktardı.