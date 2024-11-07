55 yaşında ama 30’larında gösteriyor! Jennifer Aniston 10 yıl boyunca bu salatayı yiyerek genç kalıyormuş…

Jennifer Aniston, 55 yaşında olmasına rağmen yaşlanmaya meydan okuyan fiziği ve cildi ile dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu fiziğinin ve pürüzsüz cildinin sırrını ise beslenme düzenine borçlu. Birçok kişinin sevdiği ve dizinin çekimi üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala izlenen 'Friends' dizisinin çekiminde dahi bu salatayı yediği söyleniyor. Peki, ünlü oyuncunun tercih ettiği salata nedir? İşte detaylar…