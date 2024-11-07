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55 yaşında ama 30’larında gösteriyor! Jennifer Aniston 10 yıl boyunca bu salatayı yiyerek genç kalıyormuş…

Jennifer Aniston, 55 yaşında olmasına rağmen yaşlanmaya meydan okuyan fiziği ve cildi ile dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu fiziğinin ve pürüzsüz cildinin sırrını ise beslenme düzenine borçlu. Birçok kişinin sevdiği ve dizinin çekimi üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala izlenen 'Friends' dizisinin çekiminde dahi bu salatayı yediği söyleniyor. Peki, ünlü oyuncunun tercih ettiği salata nedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 07.11.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:56
55 yaşında ama 30’larında gösteriyor! Jennifer Aniston 10 yıl boyunca bu salatayı yiyerek genç kalıyormuş…

Sağlığını ve formunu korumak için beslenme düzenine dikkat eden ünlü oyuncu, uzun yıllar boyunca aynı salata tüketimini tercih etmiş. İşte 55 yaşında olmasına rağmen 30'larında gösteren Jennifer Aniston'ın salatası…

55 yaşında ama 30’larında gösteriyor! Jennifer Aniston 10 yıl boyunca bu salatayı yiyerek genç kalıyormuş…

55 YAŞINDA AMA 25 GÖSTERİYOR!

Ünlü oyuncu fiziğini ve cildini korumak için 'salatadan' yardım aldığını ifade etti.

55 yaşında ama 30’larında gösteriyor! Jennifer Aniston 10 yıl boyunca bu salatayı yiyerek genç kalıyormuş…

Ancak ilginçtir ki, hazırlamış olduğu salatalarda marul kullanımını tercih etmiyor.

55 yaşında ama 30’larında gösteriyor! Jennifer Aniston 10 yıl boyunca bu salatayı yiyerek genç kalıyormuş…

Akdeniz diyetinin vazgeçilmezlerinden biri olan kinoa kullanımını dünyaca ünlü oyuncu salatalarında tercih ediyor.

55 yaşında ama 30’larında gösteriyor! Jennifer Aniston 10 yıl boyunca bu salatayı yiyerek genç kalıyormuş…

Bu glutensiz tahıl, lif bakımından zengin olup aynı zamanda zengin vitamin ve mineral deposudur.

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