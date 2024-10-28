58 yaşındaki adam geçirdiği kaza sonrası kendini 19 yaşında sanıyor! Tıp dünyası şokta: “Aynada gördüğü yüzü tanıyamadı”
1980'lerde yaşadığınızı ve sonra aniden günümüze ışınlandığınızı hayal edin. Akıllı telefonlar, elektrikli arabalar, yapay zeka, internet veya sosyal medya gibi şeyler gerçek hayattaki bilim kurgu gibi görünüyor olmasının yanı sıra tanıdığınız herkes artık ya öldü ya da çok daha yaşlı. İtalyan bir adam, geçirdiği bir kaza sonucu komaya girmesi ve 39 yıllık hafızasının, kendi ailesi de dahil olmak üzere silinmesinin ardından günlük hayata uyum sağlamakta zorlanıyor.
Giriş Tarihi: 28.10.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:13