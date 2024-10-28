58 yaşındaki adam geçirdiği kaza sonrası kendini 19 yaşında sanıyor! Tıp dünyası şokta: “Aynada gördüğü yüzü tanıyamadı”

Kendisinin eşi olduğunu söyleyen kadın 58 yaşındaydı, ama o sadece 19 yaşındaki nişanlısını hatırlıyordu. İkisinin aynı kişi olduğu ortaya çıktı, sadece 39 yıl arayla ve Luciano bunu kavrayamıyordu. Yıllar nereye gitmişti, neden gri saçlı bir adamdı ve tüm anılarına ne olmuştu?