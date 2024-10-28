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58 yaşındaki adam geçirdiği kaza sonrası kendini 19 yaşında sanıyor! Tıp dünyası şokta: “Aynada gördüğü yüzü tanıyamadı”

1980'lerde yaşadığınızı ve sonra aniden günümüze ışınlandığınızı hayal edin. Akıllı telefonlar, elektrikli arabalar, yapay zeka, internet veya sosyal medya gibi şeyler gerçek hayattaki bilim kurgu gibi görünüyor olmasının yanı sıra tanıdığınız herkes artık ya öldü ya da çok daha yaşlı. İtalyan bir adam, geçirdiği bir kaza sonucu komaya girmesi ve 39 yıllık hafızasının, kendi ailesi de dahil olmak üzere silinmesinin ardından günlük hayata uyum sağlamakta zorlanıyor.

Giriş Tarihi: 28.10.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:13
58 yaşındaki adam geçirdiği kaza sonrası kendini 19 yaşında sanıyor! Tıp dünyası şokta: Aynada gördüğü yüzü tanıyamadı

Kulağa bir filmin konusu gibi geliyor, ancak 2019'da bir çarpıp kaçma kazasının ardından son 39 yıllık hafızasını kaybeden İtalyan bir adam olan Luciano d'Adamo'nun hayat hikayesi.

58 yaşındaki adam geçirdiği kaza sonrası kendini 19 yaşında sanıyor! Tıp dünyası şokta: Aynada gördüğü yüzü tanıyamadı

Birkaç gün sonra komadan uyandığında, 24 yaşında olduğuna ve 19 yaşındaki nişanlısıyla evlenmeyi beklediğine ikna olmuştu; karısı olduğunu iddia eden yaş almış kadını, ona 'baba' diyen 30 küsur yaşındaki adamı veya aynadan ona bakan yaşlı adamı tanıyamadı.

58 yaşındaki adam geçirdiği kaza sonrası kendini 19 yaşında sanıyor! Tıp dünyası şokta: Aynada gördüğü yüzü tanıyamadı

Luciano d'Adamo komadan uyandıktan sonra ilk kez kendi yüzünü gördüğünde dehşete kapıldı. Büyük hayalleri olan genç bir adam olması gerekiyordu, soluk almadan birkaç adım atabilen, hatta dünyaya meydan okuyabilen yaşlı bir adam değil.

58 yaşındaki adam geçirdiği kaza sonrası kendini 19 yaşında sanıyor! Tıp dünyası şokta: Aynada gördüğü yüzü tanıyamadı

Kendisinin eşi olduğunu söyleyen kadın 58 yaşındaydı, ama o sadece 19 yaşındaki nişanlısını hatırlıyordu. İkisinin aynı kişi olduğu ortaya çıktı, sadece 39 yıl arayla ve Luciano bunu kavrayamıyordu. Yıllar nereye gitmişti, neden gri saçlı bir adamdı ve tüm anılarına ne olmuştu?

58 yaşındaki adam geçirdiği kaza sonrası kendini 19 yaşında sanıyor! Tıp dünyası şokta: Aynada gördüğü yüzü tanıyamadı

İtalyan adam, "Bana 'Luciano' derdi ve adımı nereden bildiğini merak ederdim" diye anlatıyor.

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