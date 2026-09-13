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6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllara meydan okuyan saray arşivleri aralandı; onlarca yıllık hükümdarlık sürecinde dünyayı dize getiren ve tahtta en uzun süre kalan 5 kudretli padişahın asırlık sırları gün yüzüne çıktı.

Giriş Tarihi: 13.09.2026 10:32 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 10:33
6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

Üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun asırlar boyu ayakta kalmasını sağlayan güç dengeleri, saray arşivlerinden çıkan tarihi vesikalarla yeniden gündeme taşındı.

Kanuni Sultan Süleyman'dan II. Abdülhamid'e uzanan bu tarihi serüvende, sadece askeri zaferler değil; perde arkasında kalan gizli sırlar da dikkat çekiyor. İşte dünyayı titreten ve tahtta en uzun süre kalarak tarihin akışını değiştiren 5 büyük Osmanlı padişahı ve onların cihan hakimiyetine uzanan sırları.

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

1. Kanuni Sultan Süleyman (46 Yıl)

I. Selim'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10'uncu padişahıdır.

En uzun hüküm süren padişahtır.

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

Saltanatının yaklaşık 10 yılını at sırtında, seferlerde geçirdi. Avrupa ağırlıklı fetihler yaptı. Ömrünün son seferi olan Zigetvar'da, kale düşmeden bir gün önce vefat etti; ancak ordunun morali bozulmasın diye ölümü 48 gün boyunca gizlendi. İç organları Zigetvar'a gömülürken, naaşı tahnit edilerek İstanbul'a getirildi.

Şaşırtıcı Detay: Gittiği her sefere yanında özel bir altın havan ve havan eli götürürdü. Boş zamanlarında ve savaş stresini atmak için bu havanda amber, misk ve çiçekleri döverek kendi özel parfümlerini ve kokulu mumlarını imal ederdi. Kozmetik sanatı ve koku kimyasına derin bir tutkusu vardı.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi - Süleyman I ve Mimar Sinan kronikleri.

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6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

2. IV. Mehmed - "Avcı Mehmed" (39 Yıl)

Girit Fatihi Sultan İbrahim'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 19'uncu padişahıdır.

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

Tahta geçtiğinde henüz 6 yaşındaydı (Osmanlı'nın en genç padişahıdır). Ava olan aşırı tutkusu nedeniyle devlet işlerinden uzaklaştı. Bu durum Köprülüler döneminin başlamasına zemin hazırladı. 39 yıllık saltanatının sonunda II. Viyana Kuşatması bozgunu sonrası tahttan indirildi.

Şaşırtıcı Detay: Salgın hastalıklardan o kadar korkardı ki, İstanbul'da veba çıktığında şehirden kaçıp yıllarca Edirne'deki ormanlarda yaşamasının nedeni avlanmak değil, sosyal izolasyon ve aşırı hijyen takıntısıydı.

Kaynak: Reşat Ekrem Koçu - Osmanlı Padişahları ve Hürriyet Tarih Arşivi.

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

3. Orhan Gazi (33 Yıl)

Osman Gazi'nin oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahıdır.

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

Babasından devraldığı küçük aşireti gerçek bir devlet haline getirmiştir. İlk kez gümüş akçe bastıran ve "Sultan" unvanını kullanan kişidir. Ayrıca Bizans prensesi ile evlenerek Osmanlı-Bizans ilişkilerinde ilginç bir diplomatik dönemi başlatmıştır.

Şaşırtıcı Detay: Orhan Gazi, bir imparatorluk kurmasına rağmen saray hayatından nefret ederdi. Arşiv ve seyyah (İbn Battuta) kayıtlarına göre hiçbir şehirde veya sarayda 1 aydan fazla kalmazdı. Hayatı boyunca yüzlerce kaleyi tek tek gezen, tebdil-i kıyafet halkın arasında yaşayan gezgin bir ruhu vardı.

Kaynak: Aşıkpaşazade Tarihi ve Halil İnalcık - Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ.

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

4. II. Abdülhamid (33 Yıl)

Sultan Abdülmecid'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahıdır.

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

İmparatorluğun en zor döneminde "denge politikası" ile devleti 33 yıl ayakta tutmuştur. Çok ileri düzeyde bir marangoz olduğu ve Yıldız Sarayı'ndaki atölyesinde bizzat çalıştığı bilinir.

Şaşırtıcı Detay: Ayrıca polisiye edebiyata büyük ilgi duyduğu ve Sherlock Holmes hikayelerini Türkçeye çevirterek okuduğu belgelerle sabittir. Sherlock Holmes'un yazarı Sir Arthur Conan Doyle'u İstanbul'a davet edip Mecidiye Nişanı taktığı da kayıtlarda mevcuttur.

Ancak asıl bomba detay şu: Abdülhamid, polisiye romanları kendisine çevirten mütercimlerin "çeviriyi geciktirmesi" durumunda onları cezalandırırdı. Geceleri uyuyamadığı için paravanın arkasından bir nöbetçiye bu kitapları okuturdu. Katilin kim olduğunu öğrenmeden asla uyumazdı.

Kaynak: Türk Dünyası Ansiklopedisi ve Ayşe Sultan Hatıratı.

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

5. II. Bayezid (31 Yıl)

Fatih Sultan Mehmed'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun sekizinci padişahıdır.

Kaynaklarda Bayezid-î Veli olarak, divan edebiyatındaki mahlasıyla Adlî olarak anılır.

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

Şaşırtıcı Detay: II. Bayezid, İstanbul'u imar ederken Haliç üzerine dev bir köprü yaptırmak istedi. Dönemin en büyük dehası Leonardo da Vinci, 1502 yılında II. Bayezid'a bizzat mektup yazarak Haliç için çizdiği devasa köprü projesini sundu. Arşivlerde aslı bulunan bu mektuptaki proje, o dönem için "teknik olarak imkansız/fazla fütüristik" bulunduğu için Bayezid tarafından kibarca reddedildi.

Ayrıca sanata ve zanaata çok düşkündü. Kendisi bizzat ok ve yay ustasıydı. Topkapı Sarayı arşivlerindeki kayıtlara göre, aerodinamik olarak dönemin en kusursuz oklarını bizzat kendi elleriyle tasarlayıp imal ediyordu.

Kaynak: MEB İslam Ansiklopedisi

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

Peki, Bunları Biliyor Muydunuz?

Osmanlı İmparatorluğu eşsiz başarısını, ihtişamlı hükümdarları ve politik hamleler kadar askeri gücüne de borçluydu. Deliler, Sekbanlar, Tımarlı Sipahiler, Yeniçeriler gibi gruplara ayrılan bu güç, hem döneminde hem de günümüzde ordu sistemlerine rol model oldu.

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

İşte Osmanlı ordusunun en güçlü kuvvetleri:

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

10. Cebeciler

Silah üretimi, onarımı ve mühimmat tedarikinden sorumluydular

Ordunun lojistik bel kemiğini oluştururlardı

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

9. Osmanlı Donanması

16. yüzyılda Akdeniz'de büyük üstünlük sağladı

Barbaros Hayreddin Paşa döneminde zirveye ulaştı

Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz gücünü oluşturan Leventler, Akdeniz'deki Osmanlı üstünlüğünün simgesi haline geldi. Deniz savaşlarında hız ve cesaretleriyle düşmanlarına korku salan bu askerler, Osmanlı donanmasının başarısında kilit rol oynadı.

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

8. Azaplar

Hafif piyade birlikleri

Kuşatmalarda ve ön saflarda görev aldılar

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

Azaplar, ordunun hafif piyade kuvvetleri olarak görev yaparlardı. Esnek ve hızlı hareket edebilen bu birlikler, savaş alanında öncü görevler üstlenir, düşmanı oyalamak ve hattı desteklemek için kullanılırlardı.

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

7. Deliler (Deli Süvariler)

Göz korkutucu kıyafetleriyle psikolojik üstünlük sağladılar

Düşman düzenini bozma görevinde kullanıldılar

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

Savaş meydanlarının cesur ve korkusuz askerleri olan Deliler, düşman saflarına korku salmak için özel olarak yetiştirilirdi. İlginç giyim tarzları ve savaş taktikleriyle dikkat çekerlerdi.

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

6. Akıncılar

Hızlı baskın, keşif ve yıpratma harekâtlarında çok etkililerdi

Osmanlı fetihlerinin öncü gücüydüler

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

Akıncılar, Osmanlı ordusunun öncü güçleri olarak bilinir. Düşman topraklarına ani saldırılar düzenleyerek lojistik destek hatlarını kesmek ve düşman üzerinde korku salmak gibi stratejik görevler üstlenirlerdi. Hızlı hareket etmeleri ve gerilla savaşındaki başarılarıyla ün kazanmışlardı.

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

5. Lağımcılar

Kuşatma savaşlarının uzman birlikleri

Kale altına tünel kazıp patlayıcı yerleştirirlerdi

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

4. Topçular

Döneminin en gelişmiş top teknolojisine sahipti

İstanbul'un fethinde belirleyici rol oynadı

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

Osmanlı ordusunda topçu birlikleri, özellikle İstanbul'un fethinde ve diğer büyük kuşatmalarda hayati bir rol oynadı. Gelişmiş top teknolojisi ve etkili kuşatma taktikleriyle Osmanlı ordusunun başarısında büyük pay sahibiydiler.

6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler

3. Tımarlı Sipahiler

Taşra ordusunun ana gücü

Açık arazi ve meydan savaşlarında çok etkiliydiler