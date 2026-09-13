Trend
Galeri
Trend Yaşam
6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler
6 asırlık saray kayıtları gün yüzüne çıktı: İşte tahtta en uzun kalan 5 Osmanlı padişahı hakkında bilinmeyenler
Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllara meydan okuyan saray arşivleri aralandı; onlarca yıllık hükümdarlık sürecinde dünyayı dize getiren ve tahtta en uzun süre kalan 5 kudretli padişahın asırlık sırları gün yüzüne çıktı.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 10:33