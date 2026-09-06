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6 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI 2026 | Bugünkü Resmi Gazete’de neler yayımlandı? Karar ve yönetmelikler
6 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI 2026 | Bugünkü Resmi Gazete’de neler yayımlandı? Karar ve yönetmelikler
6 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda eğitim ve mesleki standartlara ilişkin düzenlemelerin yanı sıra çeşitli ilanlar da yer aldı. Resmi Gazete kararlarının ayrıntıları ve yürürlüğe giren düzenlemeler belli oldu.
Giriş Tarihi: 06.09.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 11:07