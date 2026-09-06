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6 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI 2026 | Bugünkü Resmi Gazete’de neler yayımlandı? Karar ve yönetmelikler

6 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda eğitim ve mesleki standartlara ilişkin düzenlemelerin yanı sıra çeşitli ilanlar da yer aldı. Resmi Gazete kararlarının ayrıntıları ve yürürlüğe giren düzenlemeler belli oldu.

Giriş Tarihi: 06.09.2026 09:29 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 11:07
6 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI 2026 | Bugünkü Resmi Gazete’de neler yayımlandı? Karar ve yönetmelikler

Resmi Gazete'nin 6 Eylül Pazar tarihli sayısında Yürütme ve İdare Bölümü kapsamında yeni düzenlemelere yer verildi. Yönetmelik ve tebliğlerin yanı sıra artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli duyurular da yayımlandı. Günün kararları arasında üniversitelerin lisansüstü eğitim süreçleri ve ulusal meslek standartlarını ilgilendiren başlıklar öne çıktı.

6 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI 2026 | Bugünkü Resmi Gazete’de neler yayımlandı? Karar ve yönetmelikler

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6 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI 2026 | Bugünkü Resmi Gazete’de neler yayımlandı? Karar ve yönetmelikler

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

  • Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

  • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2026/9)
  • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2026/10)
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6 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI 2026 | Bugünkü Resmi Gazete’de neler yayımlandı? Karar ve yönetmelikler

İLAN BÖLÜMÜ

a-Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

b-Çeşitli İlanlar

  • T.C Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

6 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI 2026 | Bugünkü Resmi Gazete’de neler yayımlandı? Karar ve yönetmelikler