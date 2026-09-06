6 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI 2026 | Bugünkü Resmi Gazete’de neler yayımlandı? Karar ve yönetmelikler

Resmi Gazete'nin 6 Eylül Pazar tarihli sayısında Yürütme ve İdare Bölümü kapsamında yeni düzenlemelere yer verildi. Yönetmelik ve tebliğlerin yanı sıra artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli duyurular da yayımlandı. Günün kararları arasında üniversitelerin lisansüstü eğitim süreçleri ve ulusal meslek standartlarını ilgilendiren başlıklar öne çıktı.