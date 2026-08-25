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6 saatten az, 8 saatten fazla uyuyanlar buraya! Bilim sizi uyarıyor: İdeal uyku süresi...
6 saatten az, 8 saatten fazla uyuyanlar buraya! Bilim sizi uyarıyor: İdeal uyku süresi...
8 saat uyku klişesi çöktü. Columbia Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, günde 6 saatten az ya da 8 saatten fazla uyumak, vücudun neredeyse tüm organlarında olumsuz bir etki yaratıyor. Peki ideal uyku süresi ne kadar olmalı?
Giriş Tarihi: 25.08.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 10:53