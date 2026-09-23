63 ışık yılı öteden bir sinyal geldi: Arkasında kim var?

Güney Afrika'daki bir radyo teleskopu, 63 ışık yılı ötedeki bir yıldız sisteminden tekrarlayan sinyaller yakaladı. Bilim insanları sinyalin kaynağını yıldıza değil, doğrudan devasa bir gezegene bağladı. Bu uzay bilimi için bir ilk. Peki bu sinyal gerçekte ne anlama geliyor? Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi ve Oregon Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, uzay biliminde bir ilke imza attı: Bir radyo sinyalinin, içinde bulunduğu yıldız sistemine değil, doğrudan tek bir ötegezegene ait olduğunu kesin olarak kanıtladılar. Sinyalin kaynağı, Beta Pictoris yıldızının etrafında dönen dev bir gaz gezegeni olan Beta Pictoris b. SİNYAL NASIL YAKALANDI? Araştırmacılar, Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskop dizisini kullanarak Beta Pictoris sistemini 2025 ve 2026 yıllarında dört ayrı kez gözlemledi. Her seferinde, hızla parlayıp sönen kısa patlamalar da dahil olmak üzere radyo emisyonu tespit ettiler. Sinyal, 0,85 ile 3,5 gigahertz arasında değişen frekanslarda, yoğun biçimde dairesel polarize olmuş hâlde kaydedildi yani radyo dalgaları tek bir yönde titreşmek yerine adeta tirbuşon gibi burgu şeklinde ilerliyordu. Bu özellik, bilim insanlarına sinyalin kaynağını belirlemekte kritik bir ipucu verdi. Beta Pictoris yıldızı, Güneş'ten daha sıcak ve daha kütleli bir A6V tipi yıldız; ancak araştırmacılara göre bu tür yıldızlarda radyo emisyonuna neden olabilecek bilinen hiçbir fiziksel mekanizma, gözlemlenen sinyali açıklayamıyor. Bu da sinyalin kaynağının yıldızın kendisi değil, gezegen olduğunu gösteriyor. PEKİ BU BİR UZAYLI SİNYALİ Mİ? Hayır — ve araştırmacılar bunu özellikle vurguluyor. 'Uzaydan gelen radyo sinyali' ifadesi akıllara hemen aklın ötesinde bir yaşam formunu getirse de, bu sinyalin kaynağı çok daha tanıdık bir doğa olayı: Kutup ışıkları (auroralar). Dünya'da kuzey ve güney ışıklarını, Jüpiter'de ise güçlü radyo patlamalarını yaratan mekanizmanın aynısı burada da işliyor. Yüklü parçacıkların gezegenin manyetik alanı ve atmosferiyle etkileşime girmesi sonucu enerji açığa çıkıyor ve bu da radyo dalgaları şeklinde uzaya yayılıyor. Bilim insanları bu süreci 'elektron siklotron mazer kararsızlığı' (ECMI) olarak adlandırıyor — enerjik elektronların bir manyetik alan içinde hareket ederken yoğun radyo dalgaları üretmesi. GEZEGENİN MANYETİK ALANI İLK KEZ ÖLÇÜLDÜ Bu keşfin bilimsel değeri sadece 'ilk kez doğrudan bir gezegenden sinyal' olmasıyla sınırlı değil. Araştırmacılar, sinyalin frekansından yola çıkarak Beta Pictoris b'nin manyetik alan gücünü de hesapladı. 3,5 gigahertze varan bir patlama, emisyon kaynağında en az 1,25 kilogauss'luk bir manyetik alana işaret ediyor. Bu, Beta Pictoris b'nin manyetik alanının Dünya'nınkinden muhtemelen binlerce kat daha güçlü olabileceği anlamına geliyor — gezegenin hızlı dönüşünün (bir 'günü' sadece yaklaşık 8 saat sürüyor) bu güçlü alanı desteklemiş olabileceği düşünülüyor. DEV BİR GEZEGEN, GENÇ BİR SİSTEM 2008 yılında keşfedilen Beta Pictoris b, Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık 10-12 katı büyüklüğünde, yıldızından yaklaşık Satürn'ün Güneş'e olan mesafesi kadar (10 astronomik birim) uzaklıkta dönüyor. Genç ve kütleli bir gezegen olması, ölçülen manyetik alan gücünün teorik 'dinamo ölçekleme' tahminleriyle uyumlu çıkmasını sağlıyor.