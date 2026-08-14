Trend
Galeri
Trend Yaşam
7 parçaya böldüler 12 yıl sakladılar! Hüseyin Okumuşoğlu cinayetinde yeni gelişme: Sır perdesi aralanıyor...
7 parçaya böldüler 12 yıl sakladılar! Hüseyin Okumuşoğlu cinayetinde yeni gelişme: Sır perdesi aralanıyor...
Kırıkkale'de ev sahibi uzun süredir haber alamadığı kiracısından şüphelenerek çilingir yardımıyla girdiği dairede korkunç manzarayla karşılaştı. Derin dondurucunun içinden 7 parçaya bölünmüş erkek cesedi çıktı. 12 yıllık faili meçhul Hüseyin Okumuşoğlu cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Korkunç olaya ilişkin 17 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 14.08.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 12:07