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70 yaşında anne olup 120 yıl yaşıyorlar! Bilim dünyası Hunza Türklerini inceliyor

Dünyanın dört bir yanında hala çözülemeyen ya da hayretler içinde bırakan hadiseler var. Hunza Türkleri de işte tam bu duruma örnek! Pakistan ve Hindistan sınır bölgesinde yaşıyor Hunza Türkleri. Çok ilginç bir özelliklere de sahipler. Tamamı Müslüman olan ve soyları Hun Türklerinden geldiği söylenen bu insanları bilim dünyası hayretle inceliyor. Hunzalar kanser hastalığına yakalanmıyor. Ayrıca dünya üzerinde görülen diğer sık ve korkutucu rastlanan hastalıklara da yakalanmıyorlar. İşte 120 yıl yaşayan ve 70 yaşında doğum yapan Hunza Türklerine ilişkin diğer çarpıcı ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 13.01.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 13:40 PAYLAŞ