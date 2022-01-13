70 yaşında anne olup 120 yıl yaşıyorlar! Bilim dünyası Hunza Türklerini inceliyor

Dünyanın dört bir yanında hala çözülemeyen ya da hayretler içinde bırakan hadiseler var. Hunza Türkleri de işte tam bu duruma örnek! Pakistan ve Hindistan sınır bölgesinde yaşıyor Hunza Türkleri. Çok ilginç bir özelliklere de sahipler. Tamamı Müslüman olan ve soyları Hun Türklerinden geldiği söylenen bu insanları bilim dünyası hayretle inceliyor. Hunzalar kanser hastalığına yakalanmıyor. Ayrıca dünya üzerinde görülen diğer sık ve korkutucu rastlanan hastalıklara da yakalanmıyorlar. İşte 120 yıl yaşayan ve 70 yaşında doğum yapan Hunza Türklerine ilişkin diğer çarpıcı ayrıntılar...
Bilim dünyasını şaşkınlık içinde bırakan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor ve kadınları 70'inde anne oluyor. Peki Hunzaların sırrı ne? Pakistan ve Hindistan sınırında yaşayan bu insanların çok ilginç bir özelliği var...
TAMAMI MÜSLÜMAN
Tamamen Müslüman olan Hunzalar ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Burada 65 yaş yolun yarısı sayılıyor...
Kadınlar 65-70 yaş arasında anne oluyor. 100 yaşında ölenlere genç öldü deniliyor. Hunzaların çok ilginç bir yanı da burada hiç kanser vakasının yaşanmaması...
HASTALIKLARA KARŞI BÜYÜK BİR DİRENÇLERİ VAR
Bu Türkler kansere yakalanmadıkları gibi sık rastlanan diğer rahatsızlıklara da uğramıyorlar.
Bunun nedeni denizden 6 bin metre yükseklikte çok yüksek oksijeni olan bir bölgede bulunmaları. Buz gibi temiz su içip kendi ekip biçtiklerini yemeleri..