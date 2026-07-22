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70 yaşından sonra bile başlasanız fark yaratıyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu demans riskini yüzde 39 azaltan o alışkanlığı açıkladı
70 yaşından sonra bile başlasanız fark yaratıyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu demans riskini yüzde 39 azaltan o alışkanlığı açıkladı
Beyni yaşlanmaya karşı korumak ve zihinsel performansı zirvede tutmak isteyenler için ezber bozan bir araştırma sonucu açıklandı! Monash Üniversitesi bilim insanlarının 10 binden fazla kişi üzerinde yürüttüğü çalışma, her gün düzenli olarak yapılan basit bir eylemin demans riskini yüzde 39'a kadar düşürdüğünü ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 13:34