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70 yaşından sonra bile başlasanız fark yaratıyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu demans riskini yüzde 39 azaltan o alışkanlığı açıkladı

Beyni yaşlanmaya karşı korumak ve zihinsel performansı zirvede tutmak isteyenler için ezber bozan bir araştırma sonucu açıklandı! Monash Üniversitesi bilim insanlarının 10 binden fazla kişi üzerinde yürüttüğü çalışma, her gün düzenli olarak yapılan basit bir eylemin demans riskini yüzde 39'a kadar düşürdüğünü ortaya koydu.

PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU
Giriş Tarihi: 22.07.2026 13:33 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 13:34
70 yaşından sonra bile başlasanız fark yaratıyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu demans riskini yüzde 39 azaltan o alışkanlığı açıkladı

"Osman Hocam, beynimi genç tutmak için hangi takviyeyi kullanayım?"
Belki de cevabım sizi şaşırtacak: Önce kulaklığınızı takın!
Çünkü bilim dünyasından gelen yeni veriler, müziğin sadece ruhumuzu dinlendirmediğini, beynimizi de yaşlanmaya karşı koruyabileceğini gösteriyor. Üstelik bunun için pahalı ilaçlara ya da karmaşık tedavilere değil, sevdiğiniz şarkılara zaman ayırmanız bile fark yaratabilir.

70 yaşından sonra bile başlasanız fark yaratıyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu demans riskini yüzde 39 azaltan o alışkanlığı açıkladı

Monash Üniversitesi araştırmacılarının 10.800'den fazla yaşlı bireyin verilerini değerlendirdiği geniş kapsamlı çalışma, düzenli müzikle iç içe olan kişilerin bilişsel sağlıklarını daha uzun süre koruyabildiğini ortaya koydu.

70 yaşından sonra bile başlasanız fark yaratıyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu demans riskini yüzde 39 azaltan o alışkanlığı açıkladı

DEMANS RİSKİNDE YÜZDE 39'A VARAN AZALMA
Araştırmanın en dikkat çekici sonucu şu:
70 yaşından sonra düzenli müzik dinleyen kişilerde demans gelişme riski yaklaşık %39 daha düşük bulundu.
Daha da ilginci, aktif olarak bir müzik aleti çalan yaşlı bireylerde demans riski yaklaşık %35 azaldı.
Yani beyniniz sadece müzik dinlemeyi değil, müzik yapmayı da çok seviyor.

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70 yaşından sonra bile başlasanız fark yaratıyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu demans riskini yüzde 39 azaltan o alışkanlığı açıkladı

BEYNİMİZ KONSER VERİRKEN
Müzik dinlediğimizde yalnızca kulaklarımız çalışmaz.
Hafıza merkezleri devreye girer.
Duygularımız harekete geçer.
Dikkat sistemimiz canlanır.

70 yaşından sonra bile başlasanız fark yaratıyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu demans riskini yüzde 39 azaltan o alışkanlığı açıkladı

Ritim duygusu motor bölgeleri çalıştırır.
Eski anılar yeniden canlanır.
Beynin farklı bölgeleri aynı orkestranın üyeleri gibi kusursuz bir uyum içinde çalışmaya başlar. İşte bu yoğun zihinsel aktivite, sinir hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendirerek bilişsel rezervi artırabilir.

70 yaşından sonra bile başlasanız fark yaratıyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu demans riskini yüzde 39 azaltan o alışkanlığı açıkladı

ENSTRÜMAN ÇALMAK BEYNE YAPILAN EN GÜZEL YATIRIMLARDAN BİRİ
Bir piyano tuşuna dokunurken ya da bağlama çalarken aslında beyniniz olağanüstü bir egzersiz yapar.
Notaları okur…
Parmak hareketlerini planlar…
Ritmi takip eder…
Sesi değerlendirir…

70 yaşından sonra bile başlasanız fark yaratıyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu demans riskini yüzde 39 azaltan o alışkanlığı açıkladı

Belleği kullanır…
Bütün bunlar saniyeler içinde gerçekleşir.
Bu nedenle birçok nörobilimci, enstrüman çalmayı beynin yapabileceği en kapsamlı zihinsel egzersizlerden biri olarak değerlendiriyor.

70 yaşından sonra bile başlasanız fark yaratıyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu demans riskini yüzde 39 azaltan o alışkanlığı açıkladı

HANGİ MÜZİK DAHA FAYDALI?
Klasik müzik şart mı?
Hayır.
Araştırmalar, asıl önemli olanın müziğin türü değil, onunla düzenli bağ kurmak olduğunu gösteriyor.
Türk sanat müziği…

70 yaşından sonra bile başlasanız fark yaratıyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu demans riskini yüzde 39 azaltan o alışkanlığı açıkladı

Türk halk müziği…
Tasavvuf müziği…
Caz…
Rock…
Pop…
Sizi mutlu eden, duygulandıran, eşlik etmek istediğiniz her müzik beyniniz için değerli olabilir.

70 yaşından sonra bile başlasanız fark yaratıyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu demans riskini yüzde 39 azaltan o alışkanlığı açıkladı

MÜZİK, SADECE EĞLENCE DEĞİL TEDAVİYE DESTEK
Elbette müzik tek başına Alzheimer'ı önleyen mucize bir tedavi değildir. Ancak fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, kaliteli uyku, sosyal yaşam ve zihinsel egzersizlerle birlikte düşünüldüğünde beyni koruyan en keyifli alışkanlıklardan biri olabilir.

70 yaşından sonra bile başlasanız fark yaratıyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu demans riskini yüzde 39 azaltan o alışkanlığı açıkladı

Hem yan etkisi yok…
Hem de insanın ruhuna iyi geliyor.
Böyle bir "tedaviyi" kim istemez?

70 yaşından sonra bile başlasanız fark yaratıyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu demans riskini yüzde 39 azaltan o alışkanlığı açıkladı

OSMAN HOCA DER Kİ…
Her gün yürüyüş yapın…
Her gün yeni bir şey öğrenin…
Her gün biriyle sohbet edin…

70 yaşından sonra bile başlasanız fark yaratıyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu demans riskini yüzde 39 azaltan o alışkanlığı açıkladı

Ve her gün sevdiğiniz birkaç şarkıyı mutlaka dinleyin.
Çünkü bazen bir melodi, yalnızca hatıraları değil, gelecekteki anılarınızı da koruyabilir.
Kaynak: Monash University, Emma Jaffa, Prof. Joanne Ryan ve çalışma arkadaşları. 10.800'den fazla yaşlı bireyi kapsayan kohort çalışması, 2026.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör