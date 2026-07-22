70 yaşından sonra bile başlasanız fark yaratıyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu demans riskini yüzde 39 azaltan o alışkanlığı açıkladı

"Osman Hocam, beynimi genç tutmak için hangi takviyeyi kullanayım?"

Belki de cevabım sizi şaşırtacak: Önce kulaklığınızı takın!

Çünkü bilim dünyasından gelen yeni veriler, müziğin sadece ruhumuzu dinlendirmediğini, beynimizi de yaşlanmaya karşı koruyabileceğini gösteriyor. Üstelik bunun için pahalı ilaçlara ya da karmaşık tedavilere değil, sevdiğiniz şarkılara zaman ayırmanız bile fark yaratabilir.

