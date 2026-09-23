75 ilde 90 liradan satışa çıktı! 2 gün sürecek

AMAÇ SADECE İNDİRİM DEĞİL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre festivalin amacı, sinemanın yalnızca bir içerik olmadığını, büyük perdede ve karanlık bir salonda diğer izleyicilerle birlikte deneyimlenen güçlü bir kültür ve sanat etkinliği olduğunu hatırlatmak.