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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 8 Ağustos 2026 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alış-satış rakamları
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 8 Ağustos 2026 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alış-satış rakamları
Altın piyasasında haftanın son işlem gününde yaşanan hareketliliğin ardından gözler hafta sonu rakamlarına çevrildi. Yatırım ve birikim amacıyla değerli metalleri tercih edenler, altın fiyatları ile gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının alış-satış değerlerini takip ediyor. Peki, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bugün kaç TL? İşte, 8 Ağustos 2026 güncel altın alış-satış rakamları...
Giriş Tarihi: 08.08.2026 06:05
Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 14:02