ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 8 Ağustos 2026 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alış-satış rakamları

Haftanın son işlem günündeki yükselişin ardından altın fiyatları yeni güne taşınan seviyelerle dikkat çekiyor. İç piyasada gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınındaki altın fiyatları yatırımcıların takip ettiği kalemler arasında bulunuyor. Güncel alış ve satış rakamları günün ilk saatleriyle birlikte fiyat ekranlarına yansıyor.