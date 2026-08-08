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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 8 Ağustos 2026 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alış-satış rakamları

Altın piyasasında haftanın son işlem gününde yaşanan hareketliliğin ardından gözler hafta sonu rakamlarına çevrildi. Yatırım ve birikim amacıyla değerli metalleri tercih edenler, altın fiyatları ile gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının alış-satış değerlerini takip ediyor. Peki, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bugün kaç TL? İşte, 8 Ağustos 2026 güncel altın alış-satış rakamları...

Giriş Tarihi: 08.08.2026 06:05 Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 14:02
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 8 Ağustos 2026 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alış-satış rakamları

Haftanın son işlem günündeki yükselişin ardından altın fiyatları yeni güne taşınan seviyelerle dikkat çekiyor. İç piyasada gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınındaki altın fiyatları yatırımcıların takip ettiği kalemler arasında bulunuyor. Güncel alış ve satış rakamları günün ilk saatleriyle birlikte fiyat ekranlarına yansıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 8 Ağustos 2026 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alış-satış rakamları

GRAM ALTIN FİYATI

  • ALIŞ: 6.659,69 TL
  • SATIŞ: 6.660,55 TL

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 8 Ağustos 2026 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alış-satış rakamları

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • ALIŞ: 10.759,00 TL
  • SATIŞ: 10.909,00 TL

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 8 Ağustos 2026 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alış-satış rakamları

YARIM ALTIN FİYATI

  • ALIŞ: 21.518,00 TL
  • SATIŞ: 21.798,00 TL

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TAM ALTIN FİYATI

  • ALIŞ: 42.837,00 TL
  • SATIŞ: 43.450,00 TL

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