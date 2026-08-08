Trend Galeri Trend Yaşam 8 yaşındaki Ahmet Enes hayatını kaybetmişti: Böcek ilacı faciasında mahkemeden vicdan sızlatan komşu kararı

8 yaşındaki Ahmet Enes hayatını kaybetmişti: Böcek ilacı faciasında mahkemeden vicdan sızlatan komşu kararı

Konya'da 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel'in böcek ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği davada, bilirkişi raporlarındaki çelişkiye rağmen kiracı beraat etti. İlacı satan ve uygulayan sanık 5 yıl hapse mahkûm edildi.

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 08.08.2026 08:26 Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 08:27
8 yaşındaki Ahmet Enes hayatını kaybetmişti: Böcek ilacı faciasında mahkemeden vicdan sızlatan komşu kararı

Konya'da Ocak 2024'te alt komşularının evinde yapılan böcek ilaçlaması sonrası 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel hayatını kaybetti, ailesinden 7 kişi zehirlendi.

8 yaşındaki Ahmet Enes hayatını kaybetmişti: Böcek ilacı faciasında mahkemeden vicdan sızlatan komşu kararı

2.5 yıl süren davada Suriyeli kiracı Abdulkerim El Ahmed ile ilacı satan ve evi ilaçlayan Ahmed El Muhammed yargılandı.

8 yaşındaki Ahmet Enes hayatını kaybetmişti: Böcek ilacı faciasında mahkemeden vicdan sızlatan komşu kararı

> El Ahmed'in internetten 800 TL'ye aldığı böcek ilacı evde çeşitli noktalara bırakıldı, kapı ve pencereler bantlandı. El Ahmed, ailesiyle birlikte kimseye haber vermeden akrabalarının yanına gitti. Zehirlenen Ahmet Enes kurtarılamadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
8 yaşındaki Ahmet Enes hayatını kaybetmişti: Böcek ilacı faciasında mahkemeden vicdan sızlatan komşu kararı

> Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Mayıs 2025'te iki sanığa 6'şar yıl hapis verdi. Cezalar "iyi hal" indirimiyle 5'er yıla düşürüldü ve sanıklar tahliye edildi. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi kararı eksik araştırma gerekçesiyle bozdu.

8 yaşındaki Ahmet Enes hayatını kaybetmişti: Böcek ilacı faciasında mahkemeden vicdan sızlatan komşu kararı

Yeniden görülen davada Ahmed El Muhammed 5 yıl hapse mahkûm edilirken Abdulkerim El Ahmed beraat etti. Gerekçeli kararda bilirkişi raporlarının çeliştiği görüldü.

8 yaşındaki Ahmet Enes hayatını kaybetmişti: Böcek ilacı faciasında mahkemeden vicdan sızlatan komşu kararı

Bazı raporlarda ilaçlamayı yaptıranın komşularına haber verme yükümlülüğü bulunduğu, bazılarında ise böyle bir yükümlülüğün olmadığı belirtildi. Mahkeme ikinci görüşü esas aldı.

8 yaşındaki Ahmet Enes hayatını kaybetmişti: Böcek ilacı faciasında mahkemeden vicdan sızlatan komşu kararı
8 yaşındaki Ahmet Enes hayatını kaybetmişti: Böcek ilacı faciasında mahkemeden vicdan sızlatan komşu kararı