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8 yaşındaki Ahmet Enes hayatını kaybetmişti: Böcek ilacı faciasında mahkemeden vicdan sızlatan komşu kararı
8 yaşındaki Ahmet Enes hayatını kaybetmişti: Böcek ilacı faciasında mahkemeden vicdan sızlatan komşu kararı
Konya'da 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel'in böcek ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği davada, bilirkişi raporlarındaki çelişkiye rağmen kiracı beraat etti. İlacı satan ve uygulayan sanık 5 yıl hapse mahkûm edildi.
Giriş Tarihi: 08.08.2026 08:26
Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 08:27