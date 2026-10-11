SON DAKİKA...8 yaşındaki Oğuzhan’ın ölümünde kan donduran detay ortaya çıktı! Dayı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

'YENGEME "DAYIM AĞABEYİMİ CAMDAN ATTI" DEDİM'

G.H.M., olayın hemen ardından yengesinin "Oğuzhan nerede" diye sorduğunu, dayısının ise "Uyuyor" cevabını verdiğini söyledi. Bunun üzerine dayısına"Yalan atma" dediğini belirten G.H.M., yengesine de "Dayım Oğuzhan'ı camdan aşağı attı" dediğini, yengesinin ise yüksek sesle "Ne" diye bağırdığını ifade etti.

'BABAANNEN BABAN VE SEN MAHVOLURSUN'

G.H.M. ayrıca annesi, dedesi ve dayısı Uğur S.'nin kendisini Bağcılar'daki evde tehdit ettiğini, kendisine "Babaannen, baban ve sen mahvolursun, sonucu çok kötü olur" dediğini de öne sürdü.

' "ANNE KURTAR BENİ ELİMDEN KAYDI" DEDİĞİNİ DUYDUM'

İddianamede tanık H.A.'nın da olay günü hastanede gördüklerine ilişkin ifadesine yer verildi. H.A. ifadesinde, saat 19.00-19.30 sıralarında hastanenin acil bölümüne doğru ilerlediği sırada uzun boylu bir erkeğin yanından geçtiğini, bu kişinin "Anne kurtar beni, elimden kaydı" şeklinde bağırdığını söyledi.