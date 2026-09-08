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80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

Galler'de yürütülen bir geri dönüşüm projesi kapsamında, yaklaşık 80.000 kullanılmış bebek bezinden elde edilen elyaflar yol yapımında kullanıldı.

Giriş Tarihi: 08.09.2026 16:16 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 16:18
80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı
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Bu yöntem sayesinde 4 ton atık depolama alanlarına gitmekten kurtarılırken, ek bir malzemeye de gerek duyulmadı.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

Döngüsel ekonominin başarılı bir örneği olarak öne çıkan proje, hayata geçirildi. B4336 karayolunun Pontweli mevkiinde gerçekleştirilen çalışmada, toplanan bebek bezleri özel bir tesiste işlenerek elyaf paletlerine dönüştürüldü.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

Elde edilen geri dönüştürülmüş elyaflar, Taş Mastik Asfalt (SMA) adı verilen yol kaplama malzemesiyle karıştırılarak yola serildi.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

Yapılan incelemelerde geri dönüştürülmüş bez elyaflarının, geleneksel yol malzemeleri kadar dayanıklı ve etkili olduğu tespit edildi.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

Bölgede yalnızca 2023 yılında yaklaşık 6 milyon bebek bezinin toplandığı dikkate alındığında, projenin çevreye ve altyapı çalışmalarına büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

Yetkililer, deneme sürecinin başarısına bağlı olarak uygulamayı genişletmeyi planlıyor.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

KULLANILMIŞ 2 BİN LASTİK DE YOLLARA SERİLDİ!

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Ann Arbor kentinde hayata geçirilen pilot proje, çevre ve altyapı çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını araladı.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

Kent yönetimi, kullanım ömrünü tamamlamış yaklaşık 2 bin eski otomobil lastiğini özel yöntemlerle öğüterek asfalt karışımına dahil etti.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

Geri dönüştürülmüş lastiklerden elde edilen kauçuk katkılı asfalt, kentin belirli noktalarındaki yollara serildi.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

Projenin başarısını ölçmek için yolun bir bölümünde geleneksel asfalt kullanılırken, diğer bölümünde ise lastik katkılı asfalt tercih edildi.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

Böylece iki farklı yüzeyin performansı uzun vadede birebir karşılaştırılabilecek.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

'KAUÇUK ASFALT' NEDİR VE NASIL YAPILIYOR?

Dünyada "Rubberized asphalt" (Kauçuklu asfalt) olarak adlandırılan bu yenilikçi sistemde süreç şu şekilde işliyor:

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

Kullanım dışı kalan eski lastikler özel tesislerde toplanıyor.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

İleri teknoloji işlemlerden geçirilerek adeta ince kauçuk granüller haline getiriliyor.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

Elde edilen bu kauçuk malzeme, sıcak asfalt karışımının içine enjekte ediliyor.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

Ann Arbor'daki projede kullanılacak toplam 9 bin 300 ton asfaltın, 3 bin 730 tonluk kısmı tamamen bu geri dönüştürülmüş lastikli özel karışımdan oluşuyor.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

HEM SESSİZ HEM DE ÇATLAMIYOR: İŞTE İNANILMAZ AVANTAJLARI

Bölgede her yıl 70 binden fazla lastiğin atık haline geldiğini belirten yetkililer, bu projenin sadece bir geri dönüşüm hareketi olmadığının altını çiziyor.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

Uzmanlara göre kauçuk katkılı asfaltın geleneksel yollara kıyasla muazzam avantajları var:

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

ÇATLAKLARA KARŞI DİRENÇLİ

Esnek yapısı sayesinde deformasyonlara ve çatlamalara karşı çok daha dayanıklı.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

SESSİZ SÜRÜŞ KONFORU

Araçların tekerlek sesini ve yol gürültüsünü minimuma indirme potansiyeline sahip.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

ZORLU KIŞ ŞARTLARINA DAYANIKLI

Özellikle sert kışların yaşandığı bölgelerde asfaltın ömrünü ciddi oranda uzatması bekleniyor.

80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

Eğer test sonuçları beklendiği gibi olumlu çıkarsa, gelecekte milyonlarca ton atık lastik yollara dönüştürülecek ve şehir altyapıları çok daha uzun ömürlü hale gelecek.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör