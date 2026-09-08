80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

Bu yöntem sayesinde 4 ton atık depolama alanlarına gitmekten kurtarılırken, ek bir malzemeye de gerek duyulmadı. Döngüsel ekonominin başarılı bir örneği olarak öne çıkan proje, hayata geçirildi. B4336 karayolunun Pontweli mevkiinde gerçekleştirilen çalışmada, toplanan bebek bezleri özel bir tesiste işlenerek elyaf paletlerine dönüştürüldü. Elde edilen geri dönüştürülmüş elyaflar, Taş Mastik Asfalt (SMA) adı verilen yol kaplama malzemesiyle karıştırılarak yola serildi. Yapılan incelemelerde geri dönüştürülmüş bez elyaflarının, geleneksel yol malzemeleri kadar dayanıklı ve etkili olduğu tespit edildi. Bölgede yalnızca 2023 yılında yaklaşık 6 milyon bebek bezinin toplandığı dikkate alındığında, projenin çevreye ve altyapı çalışmalarına büyük katkı sağlaması hedefleniyor. Yetkililer, deneme sürecinin başarısına bağlı olarak uygulamayı genişletmeyi planlıyor. KULLANILMIŞ 2 BİN LASTİK DE YOLLARA SERİLDİ! ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Ann Arbor kentinde hayata geçirilen pilot proje, çevre ve altyapı çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını araladı. Kent yönetimi, kullanım ömrünü tamamlamış yaklaşık 2 bin eski otomobil lastiğini özel yöntemlerle öğüterek asfalt karışımına dahil etti. Geri dönüştürülmüş lastiklerden elde edilen kauçuk katkılı asfalt, kentin belirli noktalarındaki yollara serildi. Projenin başarısını ölçmek için yolun bir bölümünde geleneksel asfalt kullanılırken, diğer bölümünde ise lastik katkılı asfalt tercih edildi. Böylece iki farklı yüzeyin performansı uzun vadede birebir karşılaştırılabilecek. 'KAUÇUK ASFALT' NEDİR VE NASIL YAPILIYOR? Dünyada 'Rubberized asphalt' (Kauçuklu asfalt) olarak adlandırılan bu yenilikçi sistemde süreç şu şekilde işliyor: Kullanım dışı kalan eski lastikler özel tesislerde toplanıyor. İleri teknoloji işlemlerden geçirilerek adeta ince kauçuk granüller haline getiriliyor. Elde edilen bu kauçuk malzeme, sıcak asfalt karışımının içine enjekte ediliyor. Ann Arbor'daki projede kullanılacak toplam 9 bin 300 ton asfaltın, 3 bin 730 tonluk kısmı tamamen bu geri dönüştürülmüş lastikli özel karışımdan oluşuyor. HEM SESSİZ HEM DE ÇATLAMIYOR: İŞTE İNANILMAZ AVANTAJLARI Bölgede her yıl 70 binden fazla lastiğin atık haline geldiğini belirten yetkililer, bu projenin sadece bir geri dönüşüm hareketi olmadığının altını çiziyor. Uzmanlara göre kauçuk katkılı asfaltın geleneksel yollara kıyasla muazzam avantajları var: ÇATLAKLARA KARŞI DİRENÇLİ Esnek yapısı sayesinde deformasyonlara ve çatlamalara karşı çok daha dayanıklı. SESSİZ SÜRÜŞ KONFORU Araçların tekerlek sesini ve yol gürültüsünü minimuma indirme potansiyeline sahip. ZORLU KIŞ ŞARTLARINA DAYANIKLI Özellikle sert kışların yaşandığı bölgelerde asfaltın ömrünü ciddi oranda uzatması bekleniyor. Eğer test sonuçları beklendiği gibi olumlu çıkarsa, gelecekte milyonlarca ton atık lastik yollara dönüştürülecek ve şehir altyapıları çok daha uzun ömürlü hale gelecek.