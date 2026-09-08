80 bin bebek beziyle yol yaptılar! Asfalt kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı

HEM SESSİZ HEM DE ÇATLAMIYOR: İŞTE İNANILMAZ AVANTAJLARI

Bölgede her yıl 70 binden fazla lastiğin atık haline geldiğini belirten yetkililer, bu projenin sadece bir geri dönüşüm hareketi olmadığının altını çiziyor.