80 milyon euroluk mal kavgası! Rus iş adamı eski eşi ve oğluyla mahkemelik oldu
Antalya Konyaaltı'ndaki Crowne Plaza Otel'in ait olduğu şirketin hissedarları arasında 80 milyon euroluk mal kavgası yaşandığı ortaya çıktı. Şirketin yüzde 95'lik hissesine sahip olan Rus vatandaşı Arbi Alaudınov, geçimlerini sağlamak için yüzde 5 hisse verdiğini söylediği eski eşi Alla Alaoudı ile oğlu Akhmed Alaudınov'un sahte evrak ve sahte imzalarla yönetim kurulu toplantısı yaparak, hisseleri ele geçirdikleri gerekçesiyle eski eşi ve oğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Giriş Tarihi: 08.10.2024 07:04
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 07:05