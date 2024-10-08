80 milyon euroluk mal kavgası! Rus iş adamı eski eşi ve oğluyla mahkemelik oldu

Eski eş ve oğlu ise, Arbi'nin yakın zamanda resmi evli olmayan yeni eşine bedelsiz olarak yüzde 45'lik hisse devri gerçekleştirdiğini, tüm hisseleri yeni eşine devredip Arbi'nin bu yolla mal kaçırmaya çalıştığını belirterek kendilerini savundu. Yargıya taşınan ve filmleri aratmayan 80 milyon euroluk mal kavgasında son sözü yargı söyleyecek.