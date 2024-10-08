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80 milyon euroluk mal kavgası! Rus iş adamı eski eşi ve oğluyla mahkemelik oldu

Antalya Konyaaltı'ndaki Crowne Plaza Otel'in ait olduğu şirketin hissedarları arasında 80 milyon euroluk mal kavgası yaşandığı ortaya çıktı. Şirketin yüzde 95'lik hissesine sahip olan Rus vatandaşı Arbi Alaudınov, geçimlerini sağlamak için yüzde 5 hisse verdiğini söylediği eski eşi Alla Alaoudı ile oğlu Akhmed Alaudınov'un sahte evrak ve sahte imzalarla yönetim kurulu toplantısı yaparak, hisseleri ele geçirdikleri gerekçesiyle eski eşi ve oğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

YUSUF ÖZDEMİR YUSUF ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 08.10.2024 07:04 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 07:05
80 milyon euroluk mal kavgası! Rus iş adamı eski eşi ve oğluyla mahkemelik oldu

Dünyaca ünlü Crowne Plaza Otel'in Antalya Konyaaltı'ndaki sahibi Rus vatandaşı Arbi Alaudınov'la eski eşi ve oğlu arasında mal kavgası çıktı. 80 milyon eurolu mal kavgası yargıya taşındı.

80 milyon euroluk mal kavgası! Rus iş adamı eski eşi ve oğluyla mahkemelik oldu

Arbi Alaudınov, eski eşi ve oğlunun kendisine tuzak kurup hakkında hakaret ve tehdit suçlamasıyla da şikayette bulunarak sınır dışı ettirildiğini, bu yolla şirketi tamamen ele geçirmeye çalıştıklarını belirtti.

80 milyon euroluk mal kavgası! Rus iş adamı eski eşi ve oğluyla mahkemelik oldu

Eski eş ve oğlu ise, Arbi'nin yakın zamanda resmi evli olmayan yeni eşine bedelsiz olarak yüzde 45'lik hisse devri gerçekleştirdiğini, tüm hisseleri yeni eşine devredip Arbi'nin bu yolla mal kaçırmaya çalıştığını belirterek kendilerini savundu. Yargıya taşınan ve filmleri aratmayan 80 milyon euroluk mal kavgasında son sözü yargı söyleyecek.

80 milyon euroluk mal kavgası! Rus iş adamı eski eşi ve oğluyla mahkemelik oldu

YÜZDE 5 HİSSE VERDİM

Hisselerinin sahte genel kurul kararı ile elinden alınmaya çalışıldığını ve tuzakla sınır dışı ettirildiğini ifade eden İş adamı Arbi Alaudınov, Şikayet beyanında şunları söyledi: 'Ben dünyanın farklı yerlerinde yatırımları olan bir iş adamıyım. 2005 yılında bu oteli inşa ettim.

80 milyon euroluk mal kavgası! Rus iş adamı eski eşi ve oğluyla mahkemelik oldu

Şu anki hanımım Medina ile hisselerin yüzde 95'ine sahibiz. Çeçen kültür yapımız gereği kendisine sahip çıkıp geçimlerini sağlamak için eski eşim Alla'nın oğlu Akhmed'e otelin yüzde 5'lik hissesini verdim. Kendini yabancı hissetmemesi için de şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atadım.

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