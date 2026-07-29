81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

Türkiye'nin 81 vilayetinin kendilerine has mizacı, iklimi ve insan yapısı bu kez yeşil sahalara taşındı. "81 il futbolcu olsaydı kim olurdu?" sorusunu bu kez yapay zekaya sorduk! Peki sizin yaşadığınız şehir yeşil sahada hangi dünya yıldızı? İşte yapay zekanın gözünden Türkiye'nin dev futbol haritası!