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81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?
81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?
Türkiye'nin dört bir yanındaki illerin kendilerine has mizacı, iklim şartları ve kültürel dokusu bu kez yeşil sahalara taşındı. 81 vilayetin her biri, karakterini en iyi yansıtan dünya yıldızı ve efsane futbolcularla eşleştirildi. Peki sizin memleketiniz listede hangi futbol efsanesiyle yan yana geldi? İşte 81 ilin futbolcu ikizleri!
Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 10:31