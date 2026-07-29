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81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

Türkiye'nin dört bir yanındaki illerin kendilerine has mizacı, iklim şartları ve kültürel dokusu bu kez yeşil sahalara taşındı. 81 vilayetin her biri, karakterini en iyi yansıtan dünya yıldızı ve efsane futbolcularla eşleştirildi. Peki sizin memleketiniz listede hangi futbol efsanesiyle yan yana geldi? İşte 81 ilin futbolcu ikizleri!

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Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 10:31
81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

Türkiye'nin 81 vilayetinin kendilerine has mizacı, iklimi ve insan yapısı bu kez yeşil sahalara taşındı. "81 il futbolcu olsaydı kim olurdu?" sorusunu bu kez yapay zekaya sorduk! Peki sizin yaşadığınız şehir yeşil sahada hangi dünya yıldızı? İşte yapay zekanın gözünden Türkiye'nin dev futbol haritası!

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

01 Adana: Mario Balotelli

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

02 Adıyaman: Edin Džeko

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81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

03 Afyonkarahisar: Gennaro Gattuso

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

04 Ağrı: Roberto Carlos

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

05 Amasya: Dimitar Berbatov

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

06 Ankara: Steven Gerrard

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

07 Antalya: Ronaldinho

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

08 Artvin: Luka Modrić

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

09 Aydın: Andrea Pirlo

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

10 Balıkesir: Jamie Vardy

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

11 Bilecik: James Milner

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

12 Bingöl: N'Golo Kanté

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

13 Bitlis: Park Ji-sung

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

14 Bolu: Thomas Müller

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

15 Burdur: Sergio Busquets

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

16 Bursa: Eric Cantona

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

17 Çanakkale: Carles Puyol

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

18 Çankırı: Jordan Henderson

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

19 Çorum: Peter Crouch

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

20 Denizli: Ruud van Nistelrooy

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

21 Diyarbakır: Rivaldo

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

22 Edirne: Zlatan Ibrahimović

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

23 Elazığ: Roy Keane

81 il futbolcu olsaydı kim olurdu? İşte şehirlerin futbol ikizleri! Peki ya sizin memleket hangisi?

24 Erzincan: Bastian Schweinsteiger