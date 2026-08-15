Trend Galeri Trend Yaşam 81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

TÜİK'in kütük verileriyle yapılan sıra dışı hesaplama ezber bozdu! Herkes memleketine dönseydi "Türkiye'nin en kalabalık illeri" sıralamasında İstanbul liderliği kaybeder, zirveye sürpriz bir Anadolu şehri yerleşirdi. İşte 81 ilin kütük verilerine göre yeni nüfus sıralaması...

Giriş Tarihi: 15.08.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 11:44
81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

Türkiye'nin nüfus haritası, kütük kayıtları esas alınarak tamamen baştan yazıldı. "Herkes kendi memleketinde yaşasaydı ne olurdu?" sorusundan yola çıkılarak yapılan son hesaplamalar, bu senaryoda megakentlerin ciddi şekilde küçüleceğini, yıllardır dışarıya göç veren Anadolu şehirlerinin ise nüfus patlaması yaşayacağını ortaya koydu.

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

En çok şaşırtan gelişme ise zirvede yaşandı: Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul liderlik koltuğuna veda ederken, Türkiye'nin yeni en kalabalık ili herkesi hayrete düşürdü. İşte, kütük kayıtlarına göre 81 ilin gerçek nüfusu;

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

81. YALOVA: 131 bin 080

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81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

80. TUNCELİ: 256 bin 768

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

79. BİLECİK: 271 bin 776

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

78. BAYBURT: 288 bin 939

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

77. BARTIN: 344 bin 965

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

76. KİLİS: 351 bin 806

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

75. KARABÜK: 353 bin 343

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

74. IĞDIR: 366 bin 827

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

73. HAKKARİ: 369 bin 399

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

72. BURDUR: 378 bin 437

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

71. KARAMAN: 397 bin 223

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

70. UŞAK: 416 bin 821

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

69. DÜZCE: 439 bin 196

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

68. KIRKLARELİ: 441 bin 582

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

67. BOLU: 448 bin 482

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

66. ARTVİN: 450 bin 989

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

65. GÜMÜŞHANE: 458 bin 887

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

64. EDİRNE: 500 bin 733

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

63. KIRIKKALE: 542 bin 951

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

62. NEVŞEHİR: 546 bin 494

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

61. ARDAHAN: 553 bin 697

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

60. ÇANAKKALE: 555 bin 1582

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

59. ISPARTA: 564 bin 561