Trend Galeri Trend Yaşam 81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı: İstanbul artık zirvede değil! Herkes memleketine dönse en kalabalık il...

TÜİK'in kütük verileriyle yapılan sıra dışı hesaplama ezber bozdu! Herkes memleketine dönseydi "Türkiye'nin en kalabalık illeri" sıralamasında İstanbul liderliği kaybeder, zirveye sürpriz bir Anadolu şehri yerleşirdi. İşte 81 ilin kütük verilerine göre yeni nüfus sıralaması...

Giriş Tarihi: 15.08.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 11:44