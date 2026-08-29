83 yaşında piste çıktı, 2 altınla döndü! Yıllara meydan okuyan Çiçek Şensoy’un gençlik sırrı bakın neymiş...

- "Koşarken kendimi özgür hissediyorum" diyorsunuz. Bugün piste çıktığınızda hâlâ aynı duyguyu yaşıyor musunuz?

- Tabii ki. Hatta pist tamamen bana ait olduğu zamanlarda daha fazla mutlu oluyorum.

Son günlerde sabah çok erken çalışıyorum ve pist bana ait oluyor. Oradaki mutluluk beni en rahat koltukta oturmaktan daha fazla mutlu ediyor.

- 17 yaşındayken Roma Olimpiyatları'nı izleyip "Bir gün ben de orada koşacağım" diye hedef koymuşsunuz. Olimpiyat hayali ne oldu?

- O görüntü ve o gün hissettiğim istek içimde hiç bitmedi. Belki bir ütopyaydı ama hep "Neden olmasın?" diye düşündüm.

Olimpiyata gidecek seviyeye gelemedim. Masterlar kategorisine geldiğimde "Olimpiyata gidemedim ama masterların dünya şampiyonaları var. Orada yarışırım, olimpiyat duygumu orada tatmin ederim" dedim.

Polonya'da Dünya Şampiyonası'nda koştum ve finale kaldım. Dünya Şampiyonası'nda altıncı, Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü oldum.

