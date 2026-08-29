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83 yaşında piste çıktı, 2 altınla döndü! Yıllara meydan okuyan Çiçek Şensoy'un gençlik sırrı bakın neymiş...
83 yaşında piste çıktı, 2 altınla döndü! Yıllara meydan okuyan Çiçek Şensoy'un gençlik sırrı bakın neymiş...
Milli atlet Çiçek Solon Şensoy geçtiğimiz günlerde Estonya'da 100 ve 200 metrede iki altın madalya kazandı. 60 yılı aşkın süredir pistlerden kopmayan 83 yaşındaki Şensoy, "Koşmak hayatımın olmazsa olmazı. Bu işten ayrılmayı hâlâ düşünemiyorum" diyor. Evindeki yüzlerce ödülün sayısını bile bilmeyen Şensoy'un gözü ise hâlâ yeni yarışlarda: 2028 yılında hedefim Dünya Şampiyonu olmak...
Giriş Tarihi: 29.08.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 10:07