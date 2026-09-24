90 liradan satışta! Sadece 2 gün sürecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen dev bir etkinlik, bu hafta sonu 75 ilde aynı anda kapılarını açıyor. İki gün boyunca geçerli olacak 90 liralık fiyat, geçen yıl 780 binden fazla kişiyi bir araya getiren etkinliğe bu yıl daha da büyük bir katılım bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ikinci kez düzenlenecek olan Türkiye Sinema Festivali'nin bu yıl 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilde, yaklaşık 1.500 salonda gerçekleştirileceğini duyurdu. İki gün sürecek festival boyunca tüm filmlerin bileti tek bir fiyattan satılacak: 90 lira. GEÇEN YIL 780 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ BULUŞTURMUŞTU Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen yıl ilk kez düzenlenen festivalin 780 binden fazla seyirciyi beyaz perde etrafında bir araya getirdiğini hatırlattı. Bu yıl festivalin kapsamının daha da genişletildiğini belirten Ersoy, 17 yerli ve yabancı filmin izleyiciyle buluşacağını açıkladı. Bakanlığın desteğiyle, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından GNÇ ana sponsorluğunda düzenlenen festival kapsamında biletler satışa sunuldu. HANGİ FİLMLER GÖSTERİLECEK? Festival programında aile filmlerinden büyük bütçeli gişe yapımlarına, animasyonlardan macera filmlerine kadar geniş bir seçki yer alıyor. Gösterilecek yapımlar arasında şu filmler dikkat çekiyor: Avengers: Endgame AMAÇ SADECE İNDİRİM DEĞİL Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre festivalin amacı, sinemanın yalnızca bir içerik olmadığını, büyük perdede ve karanlık bir salonda diğer izleyicilerle birlikte deneyimlenen güçlü bir kültür ve sanat etkinliği olduğunu hatırlatmak. Festivalle hem sinema salonlarının sürdürülebilirliğine katkı sunulması hem de her yaştan sinemaseverin sinemaya erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Bakan Ersoy, paylaşımında başta gençler ve aileler olmak üzere tüm vatandaşları salonları doldurmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ettiğini belirtti.