92 kişiye mezar olan uçaktan sağ çıktı: 11 gün ormanda bakın nasıl canlı kaldı...

Yağmur ormanının zemininde gözlerini açtığında köprücük kemiği kırılmış, kolunda derin kesikler açılmış ve ağır bir beyin sarsıntısı geçirmişti; ancak mucizevi bir şekilde hayattaydı. Üstelik gözlüğünü ve ayakkabısının tekini kaybetmiş olarak, dünyanın en tehlikeli ve acımasız ormanlarından birinin tam kalbindeydi. Ancak asıl kabus, uçaktan düşüşle bitmemiş, henüz yeni başlıyordu.