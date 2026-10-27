92 kişiye mezar olan uçaktan sağ çıktı: 11 gün ormanda bakın nasıl canlı kaldı...

Gök gürültülü bir fırtınanın ortasında uçağa yıldırım isabet ettiğinde, 17 yaşındaki bir genç kız koltuğuna bağlı halde tam 3 bin metre yüksekten ölümcül Amazon ormanlarına çakıldı! Herkesin kesin gözüyle baktığı bu ölüm yolculuğundan sağ çıkmakla kalmayan genç kız, vahşi doğada 11 gün boyunca tek başına akılalmaz bir yaşam mücadelesi verdi. Uçaktaki 92 kişiden hayatta kalan tek isim olan Juliane Koepcke'nin film senaryolarını gölgede bırakan o mucizevi kurtuluş hikayesinin kan donduran detayları duyanları şoke ediyor...