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94 başlıkta Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belirlendi! Forbes raporu ortaya koydu

Türkiye Cumhuriyeti nüfusu son TÜİK verileriyle birlikte 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren Türkiye, stratejik bir bölgede hakimiyetini sürdürüyor. 81 ile bağlı 922 ilçesi bulunan Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en uygun şehirleri sıralandı. Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri 94 başlıktaki veri setine göre sıralandı. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" listesinde hangi illerimiz kaçıncı oldu? İşte sizleri şaşırtacak sürpriz sonuçlar...

Giriş Tarihi: 23.02.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 10:30
94 başlıkta Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri belirlendi! Forbes raporu ortaya koydu

94 başlıkta Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belirlendi! Forbes raporu ortaya koydu

81 ilimiz arasından yaşamak için en iyi kentler hangileri belli oldu. 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' en düşük puandan yükseğe doğru sıralandı. İşte o liste!

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

94 başlıkta Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri belirlendi! Forbes raporu ortaya koydu

94 başlıkta Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belirlendi! Forbes raporu ortaya koydu

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

94 başlıkta Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri belirlendi! Forbes raporu ortaya koydu

94 başlıkta Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belirlendi! Forbes raporu ortaya koydu

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

94 başlıkta Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri belirlendi! Forbes raporu ortaya koydu

94 başlıkta Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belirlendi! Forbes raporu ortaya koydu

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

94 başlıkta Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri belirlendi! Forbes raporu ortaya koydu

94 başlıkta Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belirlendi! Forbes raporu ortaya koydu

77- BİTLİS

Genel Endeks Puanı: 31,85

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