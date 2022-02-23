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94 başlıkta Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belirlendi! Forbes raporu ortaya koydu

Türkiye Cumhuriyeti nüfusu son TÜİK verileriyle birlikte 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren Türkiye, stratejik bir bölgede hakimiyetini sürdürüyor. 81 ile bağlı 922 ilçesi bulunan Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en uygun şehirleri sıralandı. Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri 94 başlıktaki veri setine göre sıralandı. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" listesinde hangi illerimiz kaçıncı oldu? İşte sizleri şaşırtacak sürpriz sonuçlar...

Giriş Tarihi: 23.02.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 10:30