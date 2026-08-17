Trend Galeri Trend Yaşam A101 AKTÜEL BU HAFTA! Boy aynası, dekoratif raf, fon perde... 20 Ağustos A101 aktüel ürünler neler?

A101 AKTÜEL BU HAFTA! Boy aynası, dekoratif raf, fon perde... 20 Ağustos A101 aktüel ürünler neler?

A101 aktüel ürünler kataloğu, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü alışveriş yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. "Aldın Aldın" kampanyası kapsamında mağazalarda satışa sunulacak indirimli ürünler merak edilirken, özellikle valiz çeşitleri ve farklı kategorilerdeki fırsatlar araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 17.08.2026 11:34 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 14:33
A101 AKTÜEL BU HAFTA! Boy aynası, dekoratif raf, fon perde... 20 Ağustos A101 aktüel ürünler neler?

A101'in 20 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda ev ihtiyaçlarından kişisel ürünlere kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu perşembe satışa çıkacak ürünlerin fiyatları ve A101 aktüel indirimlerinin detayları şöyle...

A101 AKTÜEL BU HAFTA! Boy aynası, dekoratif raf, fon perde... 20 Ağustos A101 aktüel ürünler neler?

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Pencereli Kitap: 169 TL
  • 1000 Parça Puzzle: 99,50 TL
  • Ahşap Denge Oyunu: 189 TL
A101 AKTÜEL BU HAFTA! Boy aynası, dekoratif raf, fon perde... 20 Ağustos A101 aktüel ürünler neler?
  • Jakarlı El Yüz Havlusu (50x70 cm): 69,50 TL
  • Jakarlı El Havlusu (30x40 cm): 34,50 TL
  • Kabin Boy Valiz (PP): 999 TL
  • Orta Boy Valiz (PP): 1.199 TL
  • Büyük Boy Valiz (PP): 1.399 TL
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A101 AKTÜEL BU HAFTA! Boy aynası, dekoratif raf, fon perde... 20 Ağustos A101 aktüel ürünler neler?
  • Metal Ayaklı Cam Sunumluk (25 cm): 299 TL
  • Aynalı Metal Sunum Tepsisi (24 cm): 249 TL
  • 4+1 Pasta Tabağı Seti: 249 TL
  • Gravürlü Renkli Bardak 2'li (350 cc): 169 TL
  • Desenli Kahve Yanı Bardak 2'li (120 cc): 199 TL
A101 AKTÜEL BU HAFTA! Boy aynası, dekoratif raf, fon perde... 20 Ağustos A101 aktüel ürünler neler?
  • Oto Araç İçi Buzdolabı (8 L): 1.999 TL
  • Basınçlı Yıkama Makinesi: 2.699 TL
  • Oto Araç Güneşlik Brandası: 569 TL
  • Mini Kompresör (100 PSI): 849 TL
  • Dijital Hava Kompresörü: 969 TL
A101 AKTÜEL BU HAFTA! Boy aynası, dekoratif raf, fon perde... 20 Ağustos A101 aktüel ürünler neler?
  • Üç Tekerlekli Elektrikli Kamyonet: 279.990 TL
  • Elektrikli Araç (4 Kişilik / Kapalı): 239.990 TL
  • 250 CC Benzinli Cross Motosiklet: 89.990 TL
A101 AKTÜEL BU HAFTA! Boy aynası, dekoratif raf, fon perde... 20 Ağustos A101 aktüel ürünler neler?
  • Jel Yüz Maskesi: 249 TL
  • Migren Bandı: 399 TL
  • 4 Başlıklı Masaj Aleti: 699 TL
  • Gözleme ve Krep Makinesi (1200 W): 1.299 TL
  • Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 1.699 TL
A101 AKTÜEL BU HAFTA! Boy aynası, dekoratif raf, fon perde... 20 Ağustos A101 aktüel ürünler neler?
  • 12000 BTU Klima: 28.999 TL
  • 18000 BTU Klima: 39.999 TL
  • 18000 BTU Klima (DC Inverter): 29.899 TL
A101 AKTÜEL BU HAFTA! Boy aynası, dekoratif raf, fon perde... 20 Ağustos A101 aktüel ürünler neler?

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 AKTÜEL BU HAFTA! Boy aynası, dekoratif raf, fon perde... 20 Ağustos A101 aktüel ürünler neler?

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 AKTÜEL BU HAFTA! Boy aynası, dekoratif raf, fon perde... 20 Ağustos A101 aktüel ürünler neler?

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 AKTÜEL BU HAFTA! Boy aynası, dekoratif raf, fon perde... 20 Ağustos A101 aktüel ürünler neler?

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 AKTÜEL BU HAFTA! Boy aynası, dekoratif raf, fon perde... 20 Ağustos A101 aktüel ürünler neler?

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 AKTÜEL BU HAFTA! Boy aynası, dekoratif raf, fon perde... 20 Ağustos A101 aktüel ürünler neler?

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör