Trend Galeri Trend Yaşam A101 AKTÜEL KATALOĞU 10-16 EYLÜL 2026 | Bu hafta raflarda neler olacak? Aldın Aldın fırsatları başladı!

A101 AKTÜEL KATALOĞU 10-16 EYLÜL 2026 | Bu hafta raflarda neler olacak? Aldın Aldın fırsatları başladı!

A101'in 10-16 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olacak Aldın Aldın kataloğunda ev yaşam ürünlerinden elektroniğe, oyuncaktan küçük ev aletlerine kadar birçok seçenek yer alıyor. A101 aktüel kataloğunda fiyatlar belli oldu. Peki, bu hafta raflarda neler olacak? İşte, aktüel ürünler ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 11.09.2026 10:33 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 10:39
A101 AKTÜEL KATALOĞU 10-16 EYLÜL 2026 | Bu hafta raflarda neler olacak? Aldın Aldın fırsatları başladı!
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Yeni haftanın A101 aktüel ürünleri raflardaki yerini aldı. Katalogda teknoloji ve ev ihtiyaçlarının yanı sıra oyuncak, mutfak gereçleri, tekstil ve gıda ürünleri de bulunuyor. 10-16 Eylül döneminde satışa sunulacak ürünlerin fiyatları da açıklandı.

A101 AKTÜEL KATALOĞU 10-16 EYLÜL 2026 | Bu hafta raflarda neler olacak? Aldın Aldın fırsatları başladı!

10-16 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Temalı arabalar – 249 TL
  • İkili oyuncak araba – 219 TL
  • Ayıcık temalı oyuncak araba – 579 TL
  • Sürpriz hayvan karakterleri – 219 TL
  • 39 parça bloklu market arabası – 399 TL
A101 AKTÜEL KATALOĞU 10-16 EYLÜL 2026 | Bu hafta raflarda neler olacak? Aldın Aldın fırsatları başladı!

10-16 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Taraftar lisanslı kırlent – 199 TL
  • Taraftar lisanslı çarşaf seti – 499 TL
  • Taraftar lisanslı nevresim seti – 849 TL
  • Erkek atlet – 129 TL
  • Katlanır basamaklı tabure – 499 TL
A101 AKTÜEL KATALOĞU 10-16 EYLÜL 2026 | Bu hafta raflarda neler olacak? Aldın Aldın fırsatları başladı!

10-16 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Servis tabağı – 140 TL
  • Yemek tabağı – 135 TL
  • Pasta tabağı – 125 TL
  • Kase – 125 TL
  • Servis gereçleri – 159 TL
A101 AKTÜEL KATALOĞU 10-16 EYLÜL 2026 | Bu hafta raflarda neler olacak? Aldın Aldın fırsatları başladı!

10-16 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • 150 CC benzinli motosiklet – 109.990 TL
  • Üç tekerlekli elektrikli moped – 54.990 TL
  • 250 CC benzinli cross motosiklet – 89.990 TL
  • Üç tekerlekli moped – 69.990 TL
A101 AKTÜEL KATALOĞU 10-16 EYLÜL 2026 | Bu hafta raflarda neler olacak? Aldın Aldın fırsatları başladı!

10-16 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Retro elektrikli çay makinesi – 1.899 TL
  • Termostatlı yuvarlak fırın – 2.199 TL
  • Şarjlı saç sakal kesme makinesi – 1.399 TL
  • Seramik saç düzleştirici – 999 TL
  • Buharlı temizleyici – 1.299 TL
A101 AKTÜEL KATALOĞU 10-16 EYLÜL 2026 | Bu hafta raflarda neler olacak? Aldın Aldın fırsatları başladı!

10-16 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Buzdolabı – 15.999 TL
  • 8 kg çamaşır makinesi – 17.999 TL
A101 AKTÜEL KATALOĞU 10-16 EYLÜL 2026 | Bu hafta raflarda neler olacak? Aldın Aldın fırsatları başladı!

10-16 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • 70 inç Crystal UHD 4K Smart TV – 45.999 TL
  • 65 inç 4K UHD Smart TV – 40.999 TL
  • 40 inç Frameless QLED TV – 10.499 TL
  • 55 inç Frameless 4K UHD Smart TV – 20.999 TL
A101 AKTÜEL KATALOĞU 10-16 EYLÜL 2026 | Bu hafta raflarda neler olacak? Aldın Aldın fırsatları başladı!

10-16 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • 4/128 GB cep telefonu – 6.799 TL
  • Sese duyarlı RGB LED ambiyans aydınlatma – 529 TL
  • Stereo RGB gaming hoparlör – 399 TL
  • RGB kulak üstü gaming kulaklık – 499 TL
  • 4 GB gaming mouse – 179 TL
A101 AKTÜEL KATALOĞU 10-16 EYLÜL 2026 | Bu hafta raflarda neler olacak? Aldın Aldın fırsatları başladı!

10-16 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Tam yağlı taze kaşar peyniri 700 g – 369 TL
  • Köy evi tuzlu tereyağı 750 g – 549 TL
  • Tam yağlı süzme peynir 1 kg – 299 TL
  • Dilimli tost peyniri 350 g – 185 TL
  • Labne 400 g – 145 TL
A101 AKTÜEL KATALOĞU 10-16 EYLÜL 2026 | Bu hafta raflarda neler olacak? Aldın Aldın fırsatları başladı!

10-16 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Gazlı içecek 1,5 L – 55 TL
  • Elma aromalı gazlı içecek 250 ml – 45 TL
  • Soğuk çay 2,5 L – 65 TL
  • Meyveli içecek 2 L – 249,50 TL
  • Maden suyu 6x200 ml – 75 TL
A101 AKTÜEL KATALOĞU 10-16 EYLÜL 2026 | Bu hafta raflarda neler olacak? Aldın Aldın fırsatları başladı!

10-16 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Dondurulmuş piliç bonfile – 219 TL/kg
  • Piliç günlük köfte 500 g – 89,50 TL
  • Dondurulmuş tombik et döner 200 g – 149,50 TL
  • Dondurulmuş piliç cordon bleu 300 g – 42,50 TL
  • Zeytinyağlı kekikli hindi füme 150 g – 79,50 TL