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A101 AKTÜEL KATALOĞU 6 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta A101'de neler var? Aldın Aldın! Dikiş makinesi, su sebili...
A101 AKTÜEL KATALOĞU 6 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta A101'de neler var? Aldın Aldın! Dikiş makinesi, su sebili...
2026 Ağustos ayının ilk A101 aktüel kataloğu yayımlandı. Yeni haftanın indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı raflarda özellikle gıda ve mutfak ürünleri, elektronik cihazlar, oyuncaklar, ev eşyaları ve tamir aletleri dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. Böylece dekorasyondan teknolojik cihazlara kadar uzanan ürün çeşitliliğine sahip olan A101 Aldın Aldın afişi, fiyat avantajlarıyla alışveriş tutkunlarının gündeminde yer aldı.
Giriş Tarihi: 04.08.2026 08:54
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 09:05