Trend Galeri Trend Yaşam A101 AKTÜEL KATALOĞU 6 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta A101'de neler var? Aldın Aldın! Dikiş makinesi, su sebili...

A101 AKTÜEL KATALOĞU 6 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta A101'de neler var? Aldın Aldın! Dikiş makinesi, su sebili...

2026 Ağustos ayının ilk A101 aktüel kataloğu yayımlandı. Yeni haftanın indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı raflarda özellikle gıda ve mutfak ürünleri, elektronik cihazlar, oyuncaklar, ev eşyaları ve tamir aletleri dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. Böylece dekorasyondan teknolojik cihazlara kadar uzanan ürün çeşitliliğine sahip olan A101 Aldın Aldın afişi, fiyat avantajlarıyla alışveriş tutkunlarının gündeminde yer aldı.

Giriş Tarihi: 04.08.2026 08:54 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 09:05
A101 AKTÜEL KATALOĞU 6 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta A101’de neler var? Aldın Aldın! Dikiş makinesi, su sebili...

Alışveriş tutkunları yeni hafta A101 afişinde neler olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle dikiş makinesi, buzluk termos, oyuncu koltuğu, kumandalı akülü araba, para sayma makinesi, su sebili ve tamir aletleri çeşitleri ile gıda ve teknolojik ürünlerinin ön plana çıktığı bu haftanın katalog bilgileri paylaşıldı. İşte uygun fiyat avantajlarıyla 6 Ağustos 2026 A101 aktüel ürünleri...

A101 AKTÜEL KATALOĞU 6 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta A101’de neler var? Aldın Aldın! Dikiş makinesi, su sebili...

A101 AKTÜEL 6 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU

Oyuncu Koltuğu – 3.699 TL

Düğmeli Biyeli Şortlu Pijama Takımı – 399 TL

Natürel Kırlent Kılıfı – 199 TL

Çok Amaçlı El Çantası – 49,50 TL

Telefon Bölmeli El Portföyü – 199 TL

Makyaj Çantası – 129 TL

A101 AKTÜEL KATALOĞU 6 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta A101’de neler var? Aldın Aldın! Dikiş makinesi, su sebili...

A101 AKTÜEL 6 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU

Gürültülü Kamyonlar Yolda Sesli Kitapları 129 TL

Oyuncak Şehir Araçları 299 TL

Oyuncak Karavan 289 TL

Oyuncak Fön Makineli Güzellik Seti 275 TL

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A101 AKTÜEL KATALOĞU 6 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta A101’de neler var? Aldın Aldın! Dikiş makinesi, su sebili...

A101 AKTÜEL 6 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU

12 V Kumandalı Akülü Araba – 7.999 TL

Işıklı Paten – 799 TL

LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooterı – 849 TL

A101 AKTÜEL KATALOĞU 6 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta A101’de neler var? Aldın Aldın! Dikiş makinesi, su sebili...

A101 AKTÜEL 6 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU

Manuel İpli Doğrayıcı 700 ml – 199 TL

Kapaksız Kavanoz 1000 cc – 18 TL

Kapaksız Kavanoz 660 cc – 15 TL

Kapaksız Kavanoz 425 cc – 14 TL

Tekli Kavanoz Kapağı – 2,90 TL

A101 AKTÜEL KATALOĞU 6 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta A101’de neler var? Aldın Aldın! Dikiş makinesi, su sebili...

A101 AKTÜEL 6 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU

3 Ton Manuel Transpalet – 14.999 TL

Darbeli Matkap – 999 TL

Şarjlı Vidalama – 999 TL

Kırılabilen Şarjlı Vidalama – 499 TL

Dekupaj Testere – 849 TL

Avuç Taşlama – 999 TL

A101 AKTÜEL KATALOĞU 6 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta A101’de neler var? Aldın Aldın! Dikiş makinesi, su sebili...

A101 AKTÜEL 6 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU

Tekerlekli Termos Buzluk 38 L 1.699 TL

Buzluk Termos 60 5 L 1.999 TL

Metal Ayaklı Katlanır Bahçe Masası 999 TL

Plastik Koltuk 179 TL

Plastik Koltuk 275 TL

Koltuk 279 TL

A101 AKTÜEL KATALOĞU 6 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta A101’de neler var? Aldın Aldın! Dikiş makinesi, su sebili...

A101 AKTÜEL 6 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped – 59.990 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet – 22.990 TL

Motosiklet – 179.990 TL

A101 AKTÜEL KATALOĞU 6 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta A101’de neler var? Aldın Aldın! Dikiş makinesi, su sebili...

A101 AKTÜEL 6 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU

Dikiş Makinesi – 8.999 TL

Dikiş Makinesi – 8.999 TL

Stand Mikser – 4.399 TL

Waffle Makinesi – 999 TL

Cam Çay Makinesi – 1.899 TL

A101 AKTÜEL KATALOĞU 6 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta A101’de neler var? Aldın Aldın! Dikiş makinesi, su sebili...

A101 AKTÜEL 6 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU

Su Sebili – 5.999 TL

7 KG Çamaşır Makinesi – 16.799 TL

Bulaşık Makinesi – 16.999 TL

A101 AKTÜEL KATALOĞU 6 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta A101’de neler var? Aldın Aldın! Dikiş makinesi, su sebili...

A101 AKTÜEL 6 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU

Bluetooth Hoparlör – 699 TL
Powerbank - 599TL
A101 AKTÜEL KATALOĞU 6 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta A101’de neler var? Aldın Aldın! Dikiş makinesi, su sebili...

A101 AKTÜEL 6 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU

5 KG Tiryaki Çayı - 1.499 TL

2470 ML Sıvı çamaşır deterjanı - 199,50 TL

500 G Çamaşır Sodası - 59,50 TL

A101 AKTÜEL KATALOĞU 6 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta A101’de neler var? Aldın Aldın! Dikiş makinesi, su sebili...

A101 AKTÜEL 6 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU

9 KG Az Yağlı Yoğurt - 475 TL
1L Ayran - 59 TL
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör