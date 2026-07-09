A101 AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞTA!🛒 Bu hafta A101’de neler var, indirimli mi? Waffle makinesi, buharlı ütü...

9 Temmuz A101 Aldın Aldın kataloğunda waffle makinesi, buharlı ütü ve birçok dikkat çeken ürün müşterilerle buluşacak. Yarın başlayacak kampanya kapsamında satışa çıkacak aktüel ürünler ve güncel fiyatlar, alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.