Trend Galeri Trend Yaşam A101 aktüel ürünler yarın satışta! 💥 20 Ağustos A101'de neler var? Boy aynası, raf, fon perde, valiz...

A101 aktüel ürünler yarın satışta! 💥 20 Ağustos A101'de neler var? Boy aynası, raf, fon perde, valiz...

A101'in 20 Ağustos Perşembe günü raflara çıkaracağı yeni aktüel ürünler belli oldu. "Aldın Aldın" kampanyasında ev yaşamdan mutfak ürünlerine, teknolojiden otomobil aksesuarlarına kadar pek çok seçenek yer alırken özellikle dekorasyon ürünleri dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 19.08.2026 09:03 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 09:05
A101 aktüel ürünler yarın satışta! 💥 20 Ağustos A101’de neler var? Boy aynası, raf, fon perde, valiz...

Bu haftanın öne çıkanları arasında 1.499 TL'lik metal çerçeveli boy aynası, 399 TL'lik karartma fon perde ve 109 TL'lik ahşap çubuklu dekoratif raf bulunuyor. Katalogda ayrıca küçük ev aletleri, elektronik ürünler, valizler ve farklı ihtiyaçlara yönelik pek çok ürün de yer alıyor.

A101 aktüel ürünler yarın satışta! 💥 20 Ağustos A101’de neler var? Boy aynası, raf, fon perde, valiz...

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Pencereli Kitap: 169 TL
  • 1000 Parça Puzzle: 99,50 TL
  • Ahşap Denge Oyunu: 189 TL
A101 aktüel ürünler yarın satışta! 💥 20 Ağustos A101’de neler var? Boy aynası, raf, fon perde, valiz...
  • Kabin Boy Valiz (PP): 999 TL
  • Orta Boy Valiz (PP): 1.199 TL
  • Büyük Boy Valiz (PP): 1.399 TL
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A101 aktüel ürünler yarın satışta! 💥 20 Ağustos A101’de neler var? Boy aynası, raf, fon perde, valiz...
  • Metal Ayaklı Cam Sunumluk (25 cm): 299 TL
  • Aynalı Metal Sunum Tepsisi (24 cm): 249 TL
  • 4+1 Pasta Tabağı Seti: 249 TL
  • Gravürlü Renkli Bardak 2'li (350 cc): 169 TL
  • Desenli Kahve Yanı Bardak 2'li (120 cc): 199 TL
A101 aktüel ürünler yarın satışta! 💥 20 Ağustos A101’de neler var? Boy aynası, raf, fon perde, valiz...
  • Oto Araç İçi Buzdolabı (8 L): 1.999 TL
  • Basınçlı Yıkama Makinesi: 2.699 TL
  • Oto Araç Güneşlik Brandası: 569 TL
  • Mini Kompresör (100 PSI): 849 TL
  • Dijital Hava Kompresörü: 969 TL
A101 aktüel ürünler yarın satışta! 💥 20 Ağustos A101’de neler var? Boy aynası, raf, fon perde, valiz...
  • Üç Tekerlekli Elektrikli Kamyonet: 279.990 TL
  • Elektrikli Araç (4 Kişilik / Kapalı): 239.990 TL
  • 250 CC Benzinli Cross Motosiklet: 89.990 TL
A101 aktüel ürünler yarın satışta! 💥 20 Ağustos A101’de neler var? Boy aynası, raf, fon perde, valiz...
  • Jel Yüz Maskesi: 249 TL
  • Migren Bandı: 399 TL
  • 4 Başlıklı Masaj Aleti: 699 TL
  • Gözleme ve Krep Makinesi (1200 W): 1.299 TL
  • Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 1.699 TL
A101 aktüel ürünler yarın satışta! 💥 20 Ağustos A101’de neler var? Boy aynası, raf, fon perde, valiz...
  • 12000 BTU Klima: 28.999 TL
  • 18000 BTU Klima: 39.999 TL
  • 18000 BTU Klima (DC Inverter): 29.899 TL
A101 aktüel ürünler yarın satışta! 💥 20 Ağustos A101’de neler var? Boy aynası, raf, fon perde, valiz...

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 aktüel ürünler yarın satışta! 💥 20 Ağustos A101’de neler var? Boy aynası, raf, fon perde, valiz...

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 aktüel ürünler yarın satışta! 💥 20 Ağustos A101’de neler var? Boy aynası, raf, fon perde, valiz...

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 aktüel ürünler yarın satışta! 💥 20 Ağustos A101’de neler var? Boy aynası, raf, fon perde, valiz...

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 aktüel ürünler yarın satışta! 💥 20 Ağustos A101’de neler var? Boy aynası, raf, fon perde, valiz...

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 aktüel ürünler yarın satışta! 💥 20 Ağustos A101’de neler var? Boy aynası, raf, fon perde, valiz...

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör