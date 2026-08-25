Trend Galeri Trend Yaşam A101 ALDIN ALDIN 24 AĞUSTOS 2026: Okula dönüş ürünlerinde neler var? Kalemlik, defter, boya...

A101 ALDIN ALDIN 24 AĞUSTOS 2026: Okula dönüş ürünlerinde neler var? Kalemlik, defter, boya...

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken A101 24 Ağustos 2026 kataloğu okula dönüş ürünleriyle raflardaki yerini aldı. Çanta ve kalemliklerden defter, boya, kalem setleri ile çeşitli kırtasiye malzemelerine kadar pek çok seçenek kampanyaya dahil edildi. Peki, A101 Aldın Aldın ürünleri arasında neler var? İşte, okul dönüş ürünleri...

Giriş Tarihi: 25.08.2026 13:31 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 13:54
A101 ALDIN ALDIN 24 AĞUSTOS 2026: Okula dönüş ürünlerinde neler var? Kalemlik, defter, boya...

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişleri hız kazanırken A101 24 Ağustos 2026 kataloğu da çanta, defter, kalem ve farklı kırtasiye ürünleriyle raflara geldi. A101 24 Ağustos 2026 kataloğu öğrencilerin temel okul ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda seçeneklerle satışa sunuldu.

A101 ALDIN ALDIN 24 AĞUSTOS 2026: Okula dönüş ürünlerinde neler var? Kalemlik, defter, boya...

A101 24 AĞUSTOS 2026 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ

  • 15 yapraklı spiralli resim defteri: 19,50 TL
  • A6 60 yapraklı spiralli karton kapaklı lisanslı defter: 17,50 TL
  • A6 120 yapraklı 3+1 spiralli plastik kapaklı defter: 39,50 TL
  • A5 100 yapraklı spiralli plastik bloknot: 62,50 TL
  • 100 yapraklı not defteri: 25 TL
  • A5 40 yapraklı dikişli plastik kapaklı defter: 10 TL
  • A5 60 yapraklı dikişli plastik kapaklı defter: 12,50 TL
  • A4 96 yapraklı spiralli plastik kapaklı defter: 34,50 TL
  • A4 30 yapraklı tel dikişli karton kapaklı müzik defteri: 15 TL
A101 ALDIN ALDIN 24 AĞUSTOS 2026: Okula dönüş ürünlerinde neler var? Kalemlik, defter, boya...

A101 24 AĞUSTOS 2026 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ

  • Neon versatil kalem seti: 155 TL
  • Üçgen jumbo kuru boya 12'li: 249 TL
  • Beyaz tahta kalemi seti 3+1, silgi hediyeli: 89,50 TL
  • Yapıştırıcı seti: 99,50 TL
  • Metal kutulu kuru boya 12'li: 125 TL
  • Desenli kurşun kalem 4'lü: 55 TL
  • Jumbo üçgen başlangıç kalemi 2'li: 55 TL
  • Keçeli kalem 12'li: 99,50 TL
  • Öğrenci seti 5'li: 59,50 TL
  • Pastel boya 18'li: 119 TL
  • Jumbo sulu boya 12'li: 109 TL

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A101 ALDIN ALDIN 24 AĞUSTOS 2026: Okula dönüş ürünlerinde neler var? Kalemlik, defter, boya...

A101 24 AĞUSTOS 2026 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ

  • Çift taraflı marker kalem 12'li: 369 TL
  • Figürlü kalemtıraş + silgi seti: 59,50 TL
  • Çok amaçlı solventsiz yapıştırıcı 20 ml: 59,50 TL
  • Lisanslı patafix 80'li: 99,50 TL
  • Kabartmalı sticker: 55 TL
  • Versatil kalem seti: 99,50 TL
  • Vintage kalemlik: 219 TL
  • Metal versatil kalem: 69,50 TL
  • Renkli bant 4'lü: 59,50 TL
  • Tahta kalemi + silgi seti: 99,50 TL
  • Kuru boya 12'li: 79,50 TL
  • Fosforlu kalem 4'lü: 119 TL
  • Simli yapıştırıcı: 99,50 TL
  • Jumbo yıkanabilir keçeli kalem 12'li: 139 TL
  • Figürlü makas: 39,50 TL
  • Stick yapıştırıcı: 21,50 TL
A101 ALDIN ALDIN 24 AĞUSTOS 2026: Okula dönüş ürünlerinde neler var? Kalemlik, defter, boya...

A101 24 AĞUSTOS 2026 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ

  • Kuru boya 12'li: 49,50 TL
  • Renkli hesap makinesi: 129 TL
  • Parmak boyası: 39 TL
  • Tükenmez kalem 4'lü: 19,50 TL
  • Kırmızı kalem 4'lü: 18,50 TL
  • Jumbo kuru boya 12'li: 169 TL
  • Kuru boya 24'lü: 99,50 TL
  • Kalem ucu: 13,50 TL
  • Hazneli kalemtıraş, çift bölmeli: 6 TL
  • Figürlü şeffaf silgi: 12,50 TL
  • Fosforlu kalem 4'lü: 55 TL
A101 ALDIN ALDIN 24 AĞUSTOS 2026: Okula dönüş ürünlerinde neler var? Kalemlik, defter, boya...

A101 24 AĞUSTOS 2026 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ

  • Pinli eğlenceli defter: 165 TL
  • Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti: 125 TL
  • Baskılı çıtçıtlı dosya: 10 TL
  • Zımba seti: 44,50 TL
  • Tahta kalemi 3'lü: 28,50 TL
  • Flüt: 44,50 TL
  • Şerit silici: 12,50 TL
  • Mantar pano: 75 TL
  • Lüks ataş seti: 75 TL
  • Figürlü stick yapıştırıcı: 14,50 TL
  • Simli fermuarlı dosya: 52,50 TL
  • Figürlü yapışkanlı not kağıdı: 20 TL
  • Peluş defter anahtarlık: 109 TL
  • Figürlü şerit silici: 19,50 TL
  • Bant kesici + 5 renkli bant: 75 TL
  • Eğlenceli bant kesici ve renkli bant seti: 99 TL
A101 ALDIN ALDIN 24 AĞUSTOS 2026: Okula dönüş ürünlerinde neler var? Kalemlik, defter, boya...

A101 24 AĞUSTOS 2026 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ

  • Fosforlu kalem 6'lı: 129 TL
  • Tavşan figürlü versatil kalem seti: 65 TL
  • A4 fotokopi kağıdı 500 yaprak: 115 TL
  • Taşlı tükenmez kalem: 79,50 TL
  • 8 renkli LED figürlü tükenmez kalem: 89,50 TL
  • Not defteri seti: 145 TL
  • Esnek kırılmaz çizim seti 4'lü: 29 TL
  • Ofis makası: 44,50 TL
  • Figürlü masaüstü kalemlik: 79,50 TL
  • Permanent marker 2'li: 59,50 TL
  • Çelik matara 500 ml: 149 TL
  • Koli bandı: 39,50 TL
  • Metal kalemlik: 21 TL
A101 ALDIN ALDIN 24 AĞUSTOS 2026: Okula dönüş ürünlerinde neler var? Kalemlik, defter, boya...

A101 24 AĞUSTOS 2026 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ

  • Lisanslı kalem çantası: 129 TL
  • Lisanslı okul çantası: 999 TL
  • Anaokulu çantası: 499 TL
  • Peluş okul çantası: 799 TL
  • Sırt çantası: 579 TL
  • Beslenmeli ilkokul çantası: 499 TL
  • Çift gözlü kalem çantası: 169 TL
  • Lisanslı kalem çantası: 159 TL
  • Çocuk para çantası: 349 TL
  • Beslenmeli ilkokul çantası: 499 TL
  • Lisanslı sırt çantası: 899 TL
  • Peluş kalem çantası: 199 TL
  • Kalem çantası: 109 TL
  • Çift gözlü kalem çantası: 129 TL