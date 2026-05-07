ABD Başkanı Donald Trump - Jinping görüşmesi öncesi dikkat çeken vurgu: Çin’den ABD’ye Tayvan mesajı

Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren 11 Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke bulunuyor. Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize, Güney Amerika ülkesi Paraguay, Karayip ülkeleri Haiti, Saint Vincent ve Grenadinler, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Pasifik ülkeleri Tuvalu, Palau ve Marshall Adaları ile Afrika ülkesi Esvatini halen Tayvan'ı Çin'in temsilcisi olarak tanıyor.