ABD Başkanı Donald Trump - Jinping görüşmesi öncesi dikkat çeken vurgu: Çin'den ABD'ye Tayvan mesajı
ABD Başkanı Donald Trump 8 yıl aradan sonra ilk kez 14-15 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor. Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki kritik görüşmeyi dünya beklerken, Çin Dışişleri Bakanlığından dikkat çeken bir mesaj geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, Tayvan meselesinin Çin'in temel çıkarı olduğunu vurguladı. Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.
Giriş Tarihi: 07.05.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 07.05.2026 11:14