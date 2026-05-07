ABD Başkanı Donald Trump - Jinping görüşmesi öncesi dikkat çeken vurgu: Çin'den ABD'ye Tayvan mesajı

ABD Başkanı Donald Trump 8 yıl aradan sonra ilk kez 14-15 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor. Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki kritik görüşmeyi dünya beklerken, Çin Dışişleri Bakanlığından dikkat çeken bir mesaj geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, Tayvan meselesinin Çin'in temel çıkarı olduğunu vurguladı. Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Giriş Tarihi: 07.05.2026 11:13 Güncelleme Tarihi: 07.05.2026 11:14
ABD Başkanı Donald Trump'ın ertelenen Çin ziyareti 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki ülke arasındaki kritik görüşme merak edilirken İran, Orta Doğu, Tayvan krizleri ve 'ekonomik savaş' konuları dikkat çekiyor.

PEKİN'DEN ABD'YE 'TAYVAN' MESAJI

Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki kritik görüşmeyi dünya beklerken Çin Dışişleri Bakanlığından bugün dikkat çeken bir mesaj geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian Tayvan meselesinin Çin'in temel çıkarı olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz hafta da; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 14-15 Mayıs tarihlerinde Çin'e yapmayı planladığı ziyaret öncesinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Vang, görüşmede Tayvan sorununun, ABD-Çin ilişkilerindeki en büyük risk unsuru olduğunu ifade etti.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Koumintang/KMT güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintang üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

TAYVAN'I BM ÜYESİ 11 ÜLKE TANIYOR

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Çin, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkarken, Tayvan hükümetinin kendisini tanıyan ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren 11 Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke bulunuyor. Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize, Güney Amerika ülkesi Paraguay, Karayip ülkeleri Haiti, Saint Vincent ve Grenadinler, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Pasifik ülkeleri Tuvalu, Palau ve Marshall Adaları ile Afrika ülkesi Esvatini halen Tayvan'ı Çin'in temsilcisi olarak tanıyor.

BM üyesi olmayan Vatikan da Tayvan ile diplomatik ilişkisini sürdürüyor.

