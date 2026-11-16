ABD’de dijital altyapı alarmı! Prof. Dr. Ali Murat Kırık uyardı: Küçük bir arıza küresel krize dönüşebilir

"DAHA BÜYÜK BİR KESİNTİDE HAYATIN İŞLEYİŞİ AKSAYABİLİR"

Bugün yaşanan aksaklıkların çok daha büyük çaplı ve eş zamanlı gerçekleşmesi hâlinde ortaya çıkabilecek tabloyu da değerlendiren Kırık, bir ülkenin dijital altyapısının ne kadar süre dayanabileceğine ilişkin kesin bir süre vermenin mümkün olmadığını söyledi.

Kırık, "Bunun için kesin olarak birkaç saat veya birkaç gün diyebilmek mümkün değil. Çünkü bir ülkenin dijital altyapısının dayanıklılığı, yedek sistemlerinin kapasitesine, alternatif haberleşme kanallarına ve kurumların kriz anında ne kadar hızlı hareket edebildiğine bağlıdır. Ancak çok daha geniş çaplı ve eş zamanlı bir kesintide havacılık, bankacılık, enerji, sağlık ve haberleşme sistemleri birbirini etkilemeye başlarsa tablo ağırlaşır. ABD'nin tamamen durması gibi bir senaryodan söz etmek gerçekçi olmayabilir ancak bazı temel hizmetlerin uzun süre aksaması mümkündür. Burada önemli olan sistemlerin hiç arıza yapmaması değil, arıza anında ülkenin işleyişini sürdürebilmesidir" değerlendirmesinde bulundu.