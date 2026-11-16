ABD’de dijital altyapı alarmı! Prof. Dr. Ali Murat Kırık uyardı: Küçük bir arıza küresel krize dönüşebilir

Microsoft kesintileri, ABD'de uçuşların durdurulması ve kritik teknoloji altyapılarında yaşanan aksaklıklar, dijital sistemlerin güvenilirliğini yeniden gündeme taşıdı. Birbirinden bağımsız teknik sorunların aynı dönemde yaşanmasının önemli bir uyarı niteliği taşıdığını belirten Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık, ABD'nin teknolojik gücünün altyapı güvenliği anlamına gelmediğine dikkat çekti. Kırık, "Teknolojiye sahip olmakla o teknolojiyi kontrol edebilmek aynı şey değil. Gelecekte ülkelerin gücünü belirleyen unsurlardan biri, kriz anında dijital sistemlerini ayakta tutabilme kabiliyeti olacak" değerlendirmesinde bulundu.