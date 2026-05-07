AB'den 'deepfake' yasağı: Cinsel içerikli istismar için karar aldılar! Platformların öne çıkardığı belirlenmişti
Yapay zeka uygulamaları her geçen gün daha fazla insan hayatına entegre olurken birçok tehlikeyi ve tuzağı da beraberinde getiriyor. Avrupa Birliği 'deepfake' görüntüler için yeni bir karar aldı. Karara göre; rızasız müstehcen içerikli görüntü oluşturan yapay zeka uygulamaları yasaklanacak. Uluslararası araştırma kuruluşu Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nin X platformu için yayınladığı raporda da; cinsel içerikli paylaşımların arama yapılmasa da kullanıcıların önüne bilinçli olarak çıkarıldığı tespit edilmişti.
Giriş Tarihi: 07.05.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 07.05.2026 10:08