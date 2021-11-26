Trend Galeri Trend Yaşam ABD'li ünlü site Globalfirepower duyurdu! İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaşan ünlü ABD'li internet sitesi Global Firepower 2021 yılının sıralamasını paylaştı. Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasındaTürk Hava Kuvvetleri de kritik bir yer buldu. Türkiye asker sayısı, donanma gücü ve hava kuvvetleri ekipmanlarıyla bu tür sıralamalarda her zaman zirvedeki ülkelerden biri oluyor. Peki globalfirepower sitesinin yaptığı sıralamada zirvede hangi ülkeler var? Bölgesinde ve dünyada etkin gücüyle bilinen Türk hava kuvvetleri bakın listede kaçıncı oldu. İşte bu önemli haberin detayları...