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Son dakika: İş adamı Abdulkadir Özcan Dubai-İstanbul seferinde taşkınlık çıkardı, THY kara listeye aldı! Petlas'tan da açıklama var...

Petlas Lastik Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan THY'nin Dubai-İstanbul seferinde alkolün etkisiyle taşkınlık çıkardı ve uçuşu birbirine kattı. Özcan tartıştığı diğer yolcuya, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Gel buraya" diye bağırdı. THY'den yapılan açıklamada Abdulkadir Özcan'ın kara listeye alındığı belirtildi. Öte yandan; Petlas da Abdulkadir Özcan'ın Yönetim Kurulu'ndan azline karar verildiğini açıkladı...

Giriş Tarihi: 14.12.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 15:25
Son dakika: İş adamı Abdulkadir Özcan Dubai-İstanbul seferinde taşkınlık çıkardı, THY kara listeye aldı! Petlas’tan da açıklama var...

Türk Hava Yolları'nın (THY) Dubai-İstanbul seferini yapan uçakta Petlas Lastik Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan taşkınlık çıkardı. Business Class'ta oturan Abdulkadir Özcan isimli yolcu, alkolü fazla kaçırınca diğer yolculara rahatsızlık vermeye başladı.

Son dakika: İş adamı Abdulkadir Özcan Dubai-İstanbul seferinde taşkınlık çıkardı, THY kara listeye aldı! Petlas’tan da açıklama var...

Kabin ekibi ise Abdulkadir Özcan'a daha fazla alkol servis etmeme kararı aldı.

YOLCUYA VE KABİN EKİBİNE SKANDAL TEHDİTLER!

Abdulkadir Özcan'ın rahatsızlık vermeye devam etmesi üzerine yanındaki yolcu yer değiştirmek istedi. Bu duruma sinirlenen Özcan, uçakta olay çıkararak yer değiştirmek isteyen yolcuyu ve kabin ekibini tehdit etti.

Son dakika: İş adamı Abdulkadir Özcan Dubai-İstanbul seferinde taşkınlık çıkardı, THY kara listeye aldı! Petlas’tan da açıklama var...

HAVALİMANI POLİSİNE TESLİM EDİLDİ

Kontrol edilemeyen Özcan, kabin ekibi tarafından kelepçelenerek İstanbul'a iniş yapılana kadar bu şekilde bekletildi. Uçak indikten sonra yolcu, havalimanı polisine teslim edildi.

Son dakika: İş adamı Abdulkadir Özcan Dubai-İstanbul seferinde taşkınlık çıkardı, THY kara listeye aldı! Petlas’tan da açıklama var...

"TÜRKİYE'Yİ SATIN ALIRIM, SEN KİMSİN?"

Yaşanan tartışma anları uçaktaki diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde Özcan'ın başka bir yolcuya, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben milyar dolarlık adımım, ben Türkiye'yi satın alırım. Gel buraya. Sen kimsin?" diyerek tehditler savurduğu anlar ve kabin ekibinin A.Ö.'yü sakinleştirme çabası yer alıyor.

Son dakika: İş adamı Abdulkadir Özcan Dubai-İstanbul seferinde taşkınlık çıkardı, THY kara listeye aldı! Petlas’tan da açıklama var...

KARA LİSTEYE ALINDI

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uçakta taşkınlık çıkaran Abdulkadir Özcan'ın kara listeye alındığını bildirdi.

Üstün paylaşımında, "Bugün gerçekleştirilen Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır." ifadelerini kullandı.

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