Son dakika: İş adamı Abdulkadir Özcan Dubai-İstanbul seferinde taşkınlık çıkardı, THY kara listeye aldı! Petlas'tan da açıklama var...
Petlas Lastik Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan THY'nin Dubai-İstanbul seferinde alkolün etkisiyle taşkınlık çıkardı ve uçuşu birbirine kattı. Özcan tartıştığı diğer yolcuya, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Gel buraya" diye bağırdı. THY'den yapılan açıklamada Abdulkadir Özcan'ın kara listeye alındığı belirtildi. Öte yandan; Petlas da Abdulkadir Özcan'ın Yönetim Kurulu'ndan azline karar verildiğini açıkladı...
Giriş Tarihi: 14.12.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 15:25