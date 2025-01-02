ABD’yi sarsan bir saldırı daha: New York’ta gece kulübü hedef alındı

ABD medyasına göre, çarşamba günü New York'un Queens bölgesindeki Amazura Gece Kulübü'nde en az 11 kişi vuruldu. New York Polis Departmanı olayla ilgili henüz ayrıntı açıklamadı ve yaralıların durumu henüz bilinmiyor. Yerel halkın ve muhabirlerin sosyal medya paylaşımları kulüpte büyük bir polis varlığını gösterdi. SON DAKİKA: New York'ta gece kulübüne silahlı saldırı! | Video New York Polis Departmanına (NYPD) göre, yaralıların hiçbiri kritik durumda değil ve hepsinin hayatta kalması bekleniyor. 4.000 kişilik kapasiteye sahip geniş bir iç mekana sahip olan Amazura, düzenli olarak DJ'lere ve canlı performanslara ev sahipliği yapıyor.