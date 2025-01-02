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ABD'yi sarsan bir saldırı daha: New York'ta gece kulübü hedef alındı

ABD'nin New York eyaletinde bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:40
ABD’yi sarsan bir saldırı daha: New York’ta gece kulübü hedef alındı

ABD medyasına göre, çarşamba günü New York'un Queens bölgesindeki Amazura Gece Kulübü'nde en az 11 kişi vuruldu.

ABD’yi sarsan bir saldırı daha: New York’ta gece kulübü hedef alındı

New York Polis Departmanı olayla ilgili henüz ayrıntı açıklamadı ve yaralıların durumu henüz bilinmiyor.

ABD’yi sarsan bir saldırı daha: New York’ta gece kulübü hedef alındı

Yerel halkın ve muhabirlerin sosyal medya paylaşımları kulüpte büyük bir polis varlığını gösterdi.

SON DAKİKA: New York'ta gece kulübüne silahlı saldırı! | Video

ABD’yi sarsan bir saldırı daha: New York’ta gece kulübü hedef alındı

New York Polis Departmanına (NYPD) göre, yaralıların hiçbiri kritik durumda değil ve hepsinin hayatta kalması bekleniyor.

ABD’yi sarsan bir saldırı daha: New York’ta gece kulübü hedef alındı

4.000 kişilik kapasiteye sahip geniş bir iç mekana sahip olan Amazura, düzenli olarak DJ'lere ve canlı performanslara ev sahipliği yapıyor.

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